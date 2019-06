Nawałnice w Niemczech. Jak się zachować podczas burzy?

Lato, upały, burze

Spięcie na niebie

Groźnie a zarazem malowniczo wygląda niebo usiane błyskawicami. Na całym świecie grzmi i huczy, kiedy podczas swego rodzaju spięcia wyzwala się niewiarygodny ładunek energii. Napięcie pioruna sięga do 500 mln woltów. Tylko w Niemczech wyładowuje się rocznie około dwóch milionów piorunów. Nie ma jednak powodów do paniki: większość nie dociera do ziemi, tylko wędruje od chmury do chmury.