Naukowcy: Przełom w poszukiwaniu lekarstwa na COVID-19

Badania z udziałem około 2100 pacjentów wykazały pozytywne skutki deksametazonu, taniego lekarstwa przeciwzapalnego i przeciwalergicznego. Deksametazon jest w tej chwili jedynym medykamentem zdolnym "obniżyć, i to wyraźnie" śmiertelność wśród osób, ktore zachorowały na COVID-19 - powiedział brytyjski epidemiolog Peter Horby z Uniwersytetu Oksfordzkiego, który był jednym z naukowców kierujących tymi badaniami. "To wielki przełom", oświadczył profesor Horby.

W przypadku ciężko chorych pacjentów, którym podano niewielkie dawki deksametazonu, ich umieralność zmalała o około jedną trzecią. Wyniki badań wskazują na to, że zastosowanie deksametazonu wobec ciężko chorych na COVID-19 przebywających w szpitalach może szybko stać się standardową metodą ich leczenia.

Uratowanie życia kosztuje 55 euro

Deksametazon jest popularnym lekarstwem, stosowanym do leczenia skutków zapalnych wielu chorób. - Wyniki badań pokazują, że podanie deksametazonu chorym na COVID-19, wymagającym sztucznego oddychania lub przebywających pod namiotem tlenowym, może uratować im życie po zaskakująco niskich kosztach - powiedział inny naukowiec z Uniwersytetu Oksfordzkiego, prof. Martin Landray. - Bardzo trudno jest zastąpić je innym lekarstwem, kosztującym mniej niż 50 funtów (około 55,60 euro), które można podać ośmiu pacjentom i uratować życie choć jednego z nich - dodał profesor Landray podczas internetowego briefingu z dziennikarzami. Deksametazon jest tani, znajduje się w aptekach i można go natychmiast użyć do walki z chorobą COVID-19 na całym świecie.

Brytyjski minister zdrowia Matt Hancock wyjaśnił, że Wielka Brytania zaopatrzyła się w wystarczjącą ilość deksametazonu, gdy tylko pojawiły się pierwsze oznaki wskazujące na jego możliwości w leczeniu choroby COVID-19. W tej chwili jego ministerstwo współpracuje ściśle z trzema z czterech systemów państwowej służby zdrowia w kraju (NHS), żeby deksametazon stał się od zaraz obowiązującym środkiem w leczeniu COVID-19.

"Deksametazon może zmienić świat"

Do tej pory nie ma jeszcze żadnej szczepionki ani lekarstwa przeciwko nowej odmianie koronawirusa, którym zaraziło się już ponad 8 mln ludzi na całym świecie, i który pociągnął za sobą ponad 430 tys. ofiar śmiertelnych.

Nie spełniły się nadzieje związane z zastosowaniem środka przeciwmalarycznego hydroksychlorochiny, które pokładał w nim nie tylko prezydent USA Donald Trump. Także lekarstwo remdesiwir okazało się niezbyt skuteczne w walce z nową odmianą koronawirusa, wywołującą chorobę COVID-19.

Nick Cammack, ekspert od tej choroby działający w brytyjskiej organizacji charytatywnej Wellcome Trust, wyraził opinię, że "deksametazon może zmienić wpływ pandemii COVID-19 na życie i gospodarkę na całym świecie i uratować życie niezliczonej liczbie ludzi".

DW, DPA, RTR, AFP/jak