Naukowcy: otyłość zagraża szarym komórkom

10 najlepszych zabójców tłuszczu

Unikaj tuczących potraw

Wbrew temu, co wszyscy myślą – to nie tłuszcz jest najgorszy w diecie, tylko węglowodany złożone. Znajdują się one w mące, w produktach garmażeryjnych oraz zawierających cukier i fruktozę. Ponadto należy unikać słodkich napojów, fast-foodów oraz alkoholu, który ma dwa razy więcej kalorii od białek czy cukrów.