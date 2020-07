Naukowcy: do 2100 roku wyginą niedźwiedzie polarne

Niedzwiedziom polarnym grozi zagłada. W wyniku wzrostu temperatur zanika ich przestrzeń życiowa, przez co mają coraz większy problem ze znalezieniem pożywienia – głosi praca badawcza opublikowana w magazynie „Nature Climate Change”. Tworzy się błędne koło, ponieważ głodne, osłabione zwierzęta odnoszą mniejsze sukcesy w polowaniu.

Głodne i wychudzone

Można to już zaobserwować w niektórych regionach – piszą naukowcy. Kurczy się powłoka lodowa na biegunie północnym, a wraz z nią i czas, kiedy niedźwiedzie mogą polować na foki. Wychudzone zwierzęta gorzej znoszą arktyczną zimę. Jest mało prawdopodobne, aby 12 z 13 badanych populacji przeżyło następne 80 lat. W Arktyce temperatury rosną bowiem dwa razy szybciej niż średnia na świecie. – W przypadku niedźwiedzi czas bez jedzenia wydłuża się, zanim lód zamarznie i będą mogły znowu polować – powiedział kierujący badaniami Steven Amstrup z organizacji pozarządowej Polar Bears International.

Norylsk (Rosja): w poszukiwaniu pożywienia

Topnieje przestrzeń życiowa

W swoich badaniach naukowcy założyli, że średnia temperatura na świecie wzrośnie o 3,3 stopnia Celsjusza w porównaniu do czasów przedindustrialnych. Już wzrost o jeden stopień doprowadził do fal upałów, susz i burz.

Nawet gdyby ograniczyć wzrost do 2,4 stopnia – o pół stopnia więcej niż zakłada porozumienie paryskie, ale wciąż mało realistyczne – opóźniłoby to tylko wyginięcie niedźwiedzi. – To wciąż znacznie więcej, niż to, czego doświadczyły niedźwiedzie polarne w ciągu miliona lat ewolucji – powiedział Amstrup.

Mięsożerne zwierzęta na szczycie łańcucha pokarmowego nie są w stanie wystarczająco szybko przystosować się do zmieniającego się środowiska. – Ich przestrzeń życiowa dosłownie topnieje – alarmuje Amstrup.

I to tylko zwiastun tego, co może spotkać także inne gatunki zwierząt. Obecnie na wolności żyje ok. 25 tys. niedźwiedzi polarnych.

(AFP/dom)