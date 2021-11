Kurs języka "Deutsch - warum nicht?" opowiada historię Andreasa, studenta dziennikarstwa, który dorabia jako portier w jednym z hoteli. Każdy odcinek to 26 lekcji z rozmówkami, ćwiczeniami audio do pobrania. Kurs ten odpowiada poziomowi A1 do B1 europejskiej klasyfikacji. Przeznaczony jest dla początkujących i zaawansowanych. "Deutsch - warum nicht" powstał we współpracy z Instytuetem Goethego.

Poziomy: A1, A2, B1

Format: audio, tekst (do pobrania)

Języki: niemiecki / polski