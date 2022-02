NATO wzmacnia obecność na wschodniej flance

Kolejni żołnierze Bundeswehry przybędą już wkrótce na Litwę. „Właśnie poinformowaliśmy Bundestag, że szybko możemy przemieścić do 350 dodatkowych żołnierzy na Litwę do grupy bojowej eFP” – poinformowało 7 lutego na Twitterze niemieckie Ministerstwo Obrony.

Już dzień wcześniej szefowa tego resortu Christine Lambrecht powiedziała gazetom grupy medialnej Funke, że prowadzone są rozmowy o wzmocnieniu kontyngentu wzmocnionej wysuniętej obrony (enhanced forward presence - eFP) NATO na Litwie.

Potwierdził to litewski minister obrony Arvydas Anuszauskas na swoim profilu na Facebooku. Obecnie na Litwie stacjonuje około 600 żołnierzy Bundeswehry. Niemcy dowodzą wielonarodową batalionową grupą bojową NATO w tym kraju bałtyckim; to jedna z czterech grup bojowych Sojuszu, rozmieszczonych na jego wschodniej flance w 2017 roku w odpowiedzi na rosnące zagrożenie ze strony Rosji. Bataliony eFP, każdy o liczebności około 1000 żołnierzy, stacjonują także w Polsce, Estonii i na Łotwie.

– Moim zdaniem liczba żołnierzy Bundeswehry na Litwie wzrośnie w ciągu nadchodzących dwóch lat do 1400 albo 1500 – ocenił podpułkownik Bundeswehry Hagen Ruppelt, dowódca NATO-wskiego batalionu na Litwie, w wywiadzie z litewską telewizją LRT.

RFN to nie jedyny kraj NATO, który zamierza rozszerzyć swą obecność wojskową w krajach bałtyckich. Pod koniec stycznia br. cztery duńskie myśliwce F-16 wylądowały na litewskim lotnisku wojskowym Szawle, aby wzmocnić NATO-wską misję Baltic Air Policing w monitorowaniu przestrzeni powietrznej krajów bałtyckich.

Rezultat wieloletniej współpracy

Andrzej Pukszto, politolog na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie, nie jest zaskoczony niemiecką zapowiedzią. – Litwa konsekwentnie zabiegała o to, by Niemcy wzmocniły swą obecność wojskową – mówi DW.

Jego zdaniem obecność Bundeswehry jest „rezultatem wieloletniej i konsekwentnej współpracy między Litwą i innymi krajami bałtyckimi a Niemcami”.

Rosyjsko-białoruskie ćwiczenia wojskowe

Z kolei szef litewskiego think tanku Centrum Studiów Wschodnioeuropejskich Linas Kojala uważa zamiar przysłania dodatkowych niemieckich żołnierzy za dowód na to, że NATO poważnie traktuje problemy bezpieczeństwa krajów bałtyckich.

– Decyzja państw Zachodu, aby wzmocnić obecność wojskową tutaj, ale także w takich krajach jak Rumunia, to reakcja na agresywne polityczne i militarne działania Rosji oraz Białorusi – zaznacza ekspert.

Moskwa i Mińsk prężą muskuły

W ostatnich tygodniach ponownie doszło do napięć między Litwą a Białorusią, gdy od 1 lutego br. Wilno wprowadziło zakaz importu nawozów białoruskiego producenta nawozów potasowych Belaruskali. Przywódca Białorusi Aleksander Łukaszenka już 31 stycznia zagroził sąsiadom: „Broń Boże, byście wy i inne kraje bałtyckie wywołały wojnę. To byłby koniec waszej państwowości i niepodległości”.

Moskwa i Mińsk planują wspólne ćwiczenia wojskowe na szeroką skalę, które mają rozpocząć się 10 lutego 2022 r. Według Kremla udział w manewrach weźmie 13 tysięcy rosyjskich żołnierzy stacjonujących na Białorusi. NATO jednak twierdzi, że liczba ta jest dużo większa. Ponadto, Rosja już wiele tygodni temu zgromadziła przy swej granicy z Ukrainą około 100 tysięcy żołnierzy.

Amerykańscy żołnierze z 82. Dywizji Powietrznodesantowej wylądowali 4 lutego 2022 r. w Jasionce niedaleko Rzeszowa

Żelazny sojusz Polski i USA

Także Stany Zjednoczone chcą pomóc we wzmocnieniu wschodniej flanki NATO. 2 lutego 2022 Pentagon ogłosił czasowe zwiększenie liczebności amerykańskich sił w Europie: 1700 żołnierzy będzie rozmieszczonych w Polsce, kolejnych 300 w Niemczech, skąd z kolei około 1000 przeniesionych zostanie do Rumunii.

W miniony weekend (05.-06.02.2022) amerykańskie wojskowe samoloty transportowe z żołnierzami 82. Dywizji Powietrznodesantowej USA z Dover (Delaware) wylądowały na lotnisku w Jasionce na południowym wschodzie Polski. Ich dowódca, generał Chrostopher Donahue powiedział, że jego żołnierze zostali przeniesieni do Polski, aby „wzmocnić gotowość oraz interoperacyjność sojuszników we wszystkich obszarach i, jeśli okaże się to konieczne, by bronić NATO”. Donahue potwierdził też, że Polskę i USA łączy „żelazny sojusz”.

– Odstraszanie i solidarność to najlepsza odpowiedź na agresywną politykę Moskwy i próbę odbudowy imperium rosyjskiego – z kolei oświadczył polski minister obrony Mariusz Błaszczak, witając amerykańskie siły.

