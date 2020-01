Nastroje w RFN: uchodźcy nadal budzą kontrowersje

Ponad cztery lata po kryzysie uchodźczym 42 proc. uczestników sondażu jest zdania, że Niemcy powinny przyjmować w przyszłości tylu uchodźców, ilu obecnie. 40 proc. opowiada się za ograniczeniem tej liczby, a 11 proc. uważa, że Republika Federalna powinna udzielać schronienia jeszcze większej liczbie uchodźców.

Wynika to z opublikowanego w piątek (24.01.2020) sondażu DeutschlandTrend, przeprowadzonego na zlecenie telewizji publicznej ARD.

Z kryzysem migracyjnym wzrosła w siłę antyimigrancka AfD

Dla porównania: we wrześniu 2015 roku 37 proc. uczestników sondażu było za tym, by liczba przyjmowanych uchodźców utrzymała się na ówczesnym poziomie, 33 proc. życzyło sobie, by było ich mniej, a 22 proc. uznawało, że należy przyjmować jeszcze więcej ludzi potrzebujących pomocy.

Mieszkańcy wschodniej części Niemiec niezmiennie domagają się bardziej restryktywnej polityki uchodźczej (50 proc.) niż ankietowani z zachodniej części kraju (38 proc.).

Koalicję rządową poparłoby 40 proc.

Tylko niewielkie zmiany odnotowano w sondażu poparcia partii politycznych. Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, blok partii chadeckich (CDU i CSU) mógłby liczyć na głosy 26 proc. wyborców. Zieloni, z 24-proc. poparciem, staliby się drugą co do wielkości siłą polityczną w kraju, a na SPD i Alternatywę dla Niemiec (AfD) swoje głosy oddałoby każdorazowo 14 proc. wyborców. Na poparcie 8 proc. Niemców mogłyby liczyć Lewica i FDP. W sumie obecna koalicja rządowa chadecji i socjaldemokratów zyskałaby 40 proc. głosów.

W porównaniu z wynikami sondażu z 9 stycznia br. SPD i Zieloni zyskali po jednym punkcie procentowym, poparcie dla chadeków i FDP spadło każdorazowo o jeden punkt procentowy, a na poziomie sprzed dwóch tygodni utrzymało się poparcie dla AfD i Lewicy.

11 proc. Niemców uważa, że w kraju jest miejsce dla większej liczby uchodźców

Prawie co czwarty nie wyjeżdża na wakacje

Uczestnicy sondażu odpowiadali też na pytania dotyczące planów urlopowych. Wynika z nich, że obecnie prawie 39 proc. planuje spędzenie urlopu w Niemczech, 34 proc. chce wyjechać do któregoś z europejskich krajów, a 12 proc. planuje urlop poza Europą. 23 proc., czyli prawie co czwarty respondent przyznał, że nie planuje żadnych wyjazdów na urlop.

Urlopowe wyjazdy zależą przede wszystkim od możliwości finansowych. W rodzinach o dochodach poniżej 1,5 tys. euro miesięcznie 43 proc. spędzi prawdopodobnie urlop w domu. W grupie zarabiających między 1,5 tys. a 3 tys. euro żadnej podróży urlopowej nie planuje 27 proc., a wśród lepiej zarabiających z wyjazdów na urlop chce zrezygnować tylko 13 proc.

