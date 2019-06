Następczyni Merkel dystansuje się od AfD

Przewodnicząca CDU Annegret Kramp-Karrenbauer nie widzi możliwości współpracy z prawicowo-populistyczną Alternatywą dla Niemiec (AfD). – Jest to partia, która, przynajmniej częściowo, nie odgradza się jednoznacznie od prawicowego ekstremizmu i radykalizmu – powiedziała w niedzielę w telewizji ARD.

Kramp-Karrenbauer dodała, że członkowie jej partii, którzy snują fantazje o sojuszu z AfD, powinni zamknąć na chwilę oczy i przypomnieć sobie postać zamordowanego polityka CDU Waltera Luebckego. – Wtedy nikt już nie wpadnie na pomysł, że jako chrześcijański demokrata można współpracować z taką partią – powiedziała.

"Z tą partią nie ma współpracy"

Szefowa CDU przypomniała, że mężczyzna podejrzany o zabójstwo Luebckego pochodzi z kręgów skrajnej prawicy. Jej zdaniem AfD współtworzy w Niemczech atmosferę, która popchnęła domniemanego zabójcę do ataku na Luebckego.

Obejrzyj wideo 01:22 Udostępnij Zginął od strzału z bliskiej odległości Wyślij Facebook google+ Whatsapp Tumblr Google Buzz Newsvine linkedin Permalink https://p.dw.com/p/3KdIO Zginął od strzału z bliskiej odległości

Przewodniczący rejencji Kassel Walter Luebcke został znaleziony w nocy z 1 na 2 czerwca z raną postrzałową głowy. Zmarł kilka godzin później w szpitalu. Polityk chrześcijańskiej demokracji znany był ze swojego przychylnego stosunku do uchodźców. Podejrzany o zabójstwo Stephan E. związany jest z lokalną sceną neonazistów.

Annegret Kramp-Karrenbauer zapowiedziała, że chce przeanalizować wszelkie kroki uniemożliwiające zbliżenie jej ugrupowania z AfD. Współpracę z Alternatywa kategorycznie wykluczają tymczasem też czołowi politycy CDU ze wschodu Niemiec. – Temat AfD jest już jednoznacznie wyjaśniony, z tą partią nie ma współpracy – powiedział w poniedziałek premier landu Saksonia Michael Kretschmer. – Kto choć raz miał do czynienia z AfD, czy to w Bundestagu, czy w parlamencie lokalnym, ten wie, że to nie do zrobienia. Ta partia dzieli, ona nie jest dobra dla Niemiec – dodał.

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na facebooku! >>

W ostatnich tygodniach wśród wschodnioniemieckich polityków CDU zaczęły pojawiać się głosy wzywające do przemyślenia negatywnego stosunku do AfD. Wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego CDU w Landtagu Saksonii-Anhalt Ulrich Thomas mówił, że w żadnym razie nie powinno się wykluczać koalicji z AfD. – Teraz nie jest to możliwe, ale nie wiemy, jak będzie za dwa lata czy za pięć – powiedział w rozmowie z „Mitteldeutsche Zeitung”. W Saksonii-Anhalt w roku 2021 będzie wybierany nowy landtag. – AfD ma co prawda wielu radykalnych polityków, ale są tam także liberalne siły. Zobaczymy, który nurt weźmie górą – wyjaśniał.

Już jesienią tego roku wybory do landtagów odbęda się w Saksonii, Brandenburgii i Turyngii. Według sondaży AfD mogłaby po części stać się tam najsilniejszą partią.

szym (DPA/AFP)