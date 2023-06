Napięta sytuacja w Rosji. MSZ Niemiec: unikać centrum Moskwy

Niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaktualizowało swoje zalecenia dotyczące podróży do Rosji. Jak czytamy, w związku z aktualną sytuacją powinno się unikać pobytu na obszarach objętych już wcześniejszymi ostrzeżeniami, a zwłaszcza w Rostowie nad Donem i w okolicach. „W Moskwie powinno się z dużym marginesem omijać obiekty państwowe, a zwłaszcza wojskowe. Powinno się unikać centrum miasta” - napisano w komunikacie.

Grupa Wagnera atakuje

Rosja zmaga się obecnie z najpoważniejszym kryzysem politycznym od rozpoczęcia wojny przeciwko Ukrainie. Wykorzystywana w tej wojnie prywatna armia Jewgienija Prigożyna - tak zwana Grupa Wagnera, najwyraźniej zwróciła się przeciwko władzom w Moskwie i przeciwko dowództwu regularnej armii Federacji Rosyjskiej.

Grupa Wagnera, która walczyła na froncie ukraińskim, poinformowała w sobotę, że przekroczyła granicę z Rosją. Według źródeł w rosyjskich służbach bezpieczeństwa grupa przejęła kontrolę nad obiektami wojskowymi w mieście Woroneż, 500 kilometrów na południe od Moskwy. W internecie pojawiają się też filmy wideo mające pokazywać żołnierzy Wagnera w Rostowie nad Donem.

Żołnierze Grupy Wagnera w Rostowie nad Donem Zdjęcie: REUTERS

Brytyjskie ministerstwo obrony poinformowało, że bojownicy Grupy Wagnera najwyraźniej obrali sobie za cel rosyjską stolicę.

Orędzie Putina

W zorganizowanym na szybko przemówieniu telewizyjnym prezydent Rosji Władimir Putin nazwał zachowanie armii Prigożyna buntem. Jak dodał, każdy kto podnosi broń przeciwko rosyjskiej armii jest zdrajcą i zostanie ukarany. – Wszyscy, którzy świadomie weszli na drogę zdrady, którzy przygotowali zbrojne powstanie, którzy zdecydowali się na szantaż i metody terrorystyczne, zostaną niezwłocznie ukarani – mówił rosyjski prezydent. – Odpowiedzą zarówno przed prawem jak i przed naszym narodem – dodał.

W Moskwie zaostrzono środki bezpieczeństwa. Na ulicach wprowadzono dodatkowe kontrole oraz zdecydowano się na środki towarzyszące zagrożeniu terrorystycznemu.

Jak zachowa się Gwardia Narodowa?

Eksperci brytyjskiego minsterstwa obrony klasyfikują konflikt między Kremlem a Prigożynem jako jedno z największych zagrożeń dla Federacji Rosyjskiej w ostatnich latach. Teraz wiele zależeć będzie od reakcji rosyjskich sił bezpieczeństwa, przede wszystkim Gwardii Narodowej. Część rosyjskich sił zachowuje się do tej pory pasywnie.

W swoim przemówieniu Putin apelował do Grupy Wagnera o zakończenie konfliktu. – Potrzebujemy jedności wszystkich sił – mówił. Apelował do bojowników, aby nie brali udziału w działaniach przestępczych. – To, czego jesteśmy świadkami, to cios w plecy – powiedział.

Przywódca Grupy Wagnera Jewgienij Prigożin (po prawej) Zdjęcie: PRIGOZHIN PRESS SERVICE/AP/picture alliance

Prigożyn atakuje rosyjskiego ministra obrony

W piątek wieczorem Prigożyn opublikował na komunikatorze Telegram nagrania, w których nazwał kłamstwem oficjalne powody dla rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Powiedział, że Ukraina wcale nie planowała wraz z NATO żadnego ataku na Rosję. – Wojna nie była potrzebna, by zdemilitaryzować albo zdenazyfikować Ukrainę – powiedział. W ten sposób podważył wersję głoszoną choćby przez Putina.

Prigożyn oskarżył też ministra obrony Rosji Siergieja Szojgu o wydanie rozkazu zniszczenia Grupy Wagnera. Kreml odrzuca te oskarżenia.

(Reuters/szym)