Napad na konwój w Berlinie. Sprawcy uciekli z pieniędzmi

Wykorzystując tłok w berlińskim sklepie Ikea ostatniego dnia przed lockdownem, grupa mężczyzn napadła transporter z pieniędzmi stojący przy tylnym wyjściu. Sprawcy uciekli z torbą gotówki.

Z informacji policji wynika, że we wtorek (15.12.) około godziny 9:30 grupa uzbrojonych mężczyzn groziła ochroniarzowi, zmuszając go do opuszczenia budynku tylnym wyjściem. Napastnicy ukradli z transportera stojącego za sklepem worek z gotówką, a następnie uciekli białym audi autostradą, która przebiega tuż obok sklepu Ikea. Do poszukiwań włączono helikopter.

Liczne napady w Berlinie

Nikt nie został ranny. Nie wiadomo na razie, ile pieniędzy zgineło. Ten napad przypomina szereg podobnych przestępstw, które miały miejsce w tym roku w Berlinie.

16 czerwca rabusie napadli na kuriera z pieniędzmi w dzielnicy Wilmersdorf, kradnąc walizkę z kwotą około pół miliona euro. 31 lipca czterech mężczyzn napadło na kuriera wychodzącego z filii Banku Pocztowego w dzielnicy Neukölln. Porazili kuriera gazem i próbowali wydrzeć mu pieniądze, w końcu jednak wsiedli do auta i odjechali z kwitkiem.

4 sierpnia doszło do napadu na ten sam oddział banku. Najeżdżając na budynek, napastnicy wyważyli samochodem kraty okienne i weszli do budynku przez okno. Gdy pojawił się ochroniarz, padła seria strzałów i mężczyzna został ranny. Sprawcy podpalili auto i pobiegli do pobliskiej autostrady nr 100 przecinającej Berlin, na której czekał inny samochód. Następnego dnia policja wszczęła szeroko zakrojone poszukiwania, blokując autostradę. Sprawcy nie zostali schwytani do dziś.

Poszukiwania nadal trwają

W tych wszystkich przypadkach policja wskazywała na różnice w postępowaniu sprawców, jednocześnie szukając związku między nimi. Badano, czy tropy i powiązania nie prowadzą do arabskich klanów przestępczych, których członkowie w ubiegłych latach dokonali wielu napadów na banki i konwoje pieniędzy oraz na domy towarowe.

(DPA / sier)

