Napad na konwój w Berlinie. Pościg i strzały

Dwa samochody zajeżdżają drogę białej furgonetce transportującej pieniądze. Zamaskowani mężczyźni wyłamują jej tylne drzwi, kradną ładunek i odjeżdżają z piskiem opon. Sprawcy otwierają ogień do ścigającego ich radiowozu. W końcu doprowadzają do wypadku, ale uciekają innym pojazdem.

Takie sceny rozegrały się nad ranem w centrum Berlina. Jak poinformowała policja, do zdarzenia doszło około godziny 07.30 niedaleko Alexanderplatz. Sprawcy odjechali dwoma samochodami, a w czasie policyjnego pościgu ostrzelali radiowóz. Funkcjonariusze nie odnieśli obrażeń, ale zdecydowali się przerwać akcję – poinformował rzecznik berlińskiej policji Stefan Petersen. Jeden z samochodów wykorzystanych do napadu uczestniczył następnie w wypadku. Napastnicy przesiedli się wówczas do jednego auta i odjechali. Szuka ich policja.

Na razie nie wiadomo, jaka kwota padła łupem złodziei. Policja prosi świadków o przesyłanie zdjęć albo filmów ze zdarzenia. W tym celu uruchomiono specjalną stronę internetową, za pomocą której można przekazywać policji materiały fotograficzne albo wideo.

(afp/szym)