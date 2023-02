Nancy Faeser w Warszawie: „Mam bardzo dobre relacje z moim polskim kolegą”

Niemiecka minister spraw wewnętrznych, po złożeniu wieńca na Grobie Nieznanego Żołnierza, została zapytana o relacje ze swoim polskim kolegą. Jej wizyta jest drugą z kolei, po wizycie niemieckiego ministra obrony w Warszawie, podczas której nie jest organizowana wspólna, polsko-niemiecka, konferencja prasowa. Nancy Faeser zapewniała jednak, że ma bardzo dobre i intensywne relacje ze swoim polskim kolegą, szczególnie od napaści Rosji na Ukrainę. Tłumaczyła, że jest w stałym kontakcie ze stroną polską i przypomniała, że w ubiegłym roku odwiedziła Polskę i wspólnie z Mariuszem Kamińskim (i ministrem spraw wewnętrznych Francji) była na polsko-ukraińskiem przejściu granicznym w Korczowej. – Jestem bardzo wdzięczna polskiemu rządowi za to, że przyjmuje tych ludzi w tak przykładny sposób i poprzez dzisiejszą ustawę umożliwia im dostęp do środków pomocowych i systemu świadczeń socjalnych tu w Polsce – powiedziała w marcu ubiegłego roku Nancy Faeser odnosząc się do polskiej pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Ministrowie spraw wewnętrznych Polski i Niemiec w Korczowej, 10.03.2022

Spotkanie z mniejszością niemiecką

Ponadto Nancy Faeser zapowiedziała, że w Ambasadzie Niemiec w Warszawie spotka się z przedstawicielami mniejszości niemieckiej w Polsce. Powiedziała, że chce dowiedzieć się, czy od jej ostatniego spotkania, coś się zmieniło w kwestii decyzji o obcięciu godzin nauczania języka niemieckiego jako języka ojczystego w Polsce.

Przedstawiciele mniejszości niemieckiej w Polsce liczą na zmianę rozporządzenia w sprawie nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości, które – jak podkreślają – ich dyskryminuje. W niedawnej rozmowie z Deutsche Welle przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, Rafał Bartek, nie krył, że ma nadzieję, że minister edukacji Przemysław Czarnek wycofa się ze swoich planów. Chodzi o zeszłoroczne rozporządzenie zmniejszające środki na finansowanie nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości. Od początku roku szkolnego 2022/2023 nauczany jest jedynie w wymiarze jednej godziny tygodniowo zamiast trzech godzin. Ograniczenie to nie dotyczy innych języków mniejszości.

