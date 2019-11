Najwyższy wzrost eksportu w Niemczech od prawie dwóch lat

Wyniki zostały ogłoszone w czasie, gdy rynki obawiają się, że niemiecka ekonomia wpadnie w recesję w trzecim kwartale. W drugim kwartale największa w Unii gospodarka skurczyła się o 0,1 proc.

Niemieckie produkty o wartości 114,2 miliarda euro zostały sprzedane we wrześniu - o 1,5 proc. więcej niż miesiąc wcześniej i 4,6 proc. więcej w porównaniu z ub.r. Zdaniem analityka Carstena Brzeskiego z banku ING Diba, taki wynik, mimo globalnego spowolnienia i słabych wyników produkcji przemysłowej, powoduje, że analitycy "drapią się w głowę".

"Niemcy najprawdopodobniej pozostaną w strefie między niewielkim wzrostem a niewielkim spadkiem PKB", z kolei uważa ekonomista Commerzbanku, Jörg Krämer. "Gdy spowolnienie się zakończy, mało prawdopodobne jest jednak, żeby nastąpił silny wzrost. Niemiecki eksport będzie cierpieć jeszcze przez długi czas", dodaje ekspert.

Import do Niemiec zanotował niższy wzrost - miesiąc do miesiąca o 1,3 proc. i rok do roku o 2,3 proc., do 93 mld euro.

afp, rtr/jm

