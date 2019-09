Najstarsze na świecie biuro podróży zbankrutowało. Ucierpiało kilkaset tysięcy turystów

Brytyjski koncern turystyczny – Thomas Cook – ogłosił upadłość. Loty czarterowe zostały wstrzymane, setki tysięcy turystów mają problemy z powrotem do domu. Niemiecka spółka-córka Thomas Cook, linie lotnicze Condor, jednak pracuje dalej.

Najstarszy koncern turystyczny świata nie ma pieniędzy i stoi w obliczu likwidacji. Po negocjacjach z bankami, wierzycielami i przedstawicielami rządu w Londynie zarząd firmy poinformował, że działalność przedsiębiorstwa musi zostać natychmiast wstrzymana. Nie znaleziono bowiem innego rozwiązania niż wszczęcie postępowania upadłościowego ze skutkiem natychmiastowym. Szef koncernu Peter Fankhauser w oświadczeniu podkreślił, że „jest to niezwykle smutny dzień“. Przeprosił „miliony klientów firmy i tysiące jej pracowników, poddostawców oraz partnerów”.

Turyści, którzy wyjechali z Thomas Cook, z niepokojem czekają na lotnisku Palma de Mallorca

Banki żądają od Thomas Cook, oprócz już wynegocjowanego pakietu ratunkowego w wysokości 900 milionów funtów (prawie miliard euro), dalszych 200 milionów funtów (226 milionów euro).

Szacuje się, że upadłość firmy dotknęła około 600 tysięcy osób, które wyjechały z Thomas Cook na wakacje. Samych Brytyjczyków jest blisko 160 tysięcy. Niemców – 140 tysiące. Szacuje się, że tylko w Grecji utknęło 50 tysięcy osób, w Turcji – 21 tysięcy, a Tunezji zaś – 4500.

Turyści podróżujący z Thomas Cook relacjonują w mediach społecznościowych o dramatycznych scenach w hotelach. W Tunezji w jednym z hoteli są przetrzymywani siłą, ponieważ właściciel boi się, że ich pobyt nie zostanie opłacony przez upadające biuro. Inni skarżą się, że musieli drugi raz zapłacić za pobyt. Pieniądze zostały ściągnięte z ich kart kredytowych.

Założone w roku 1841 biuro podróży, mające w portfolio takie marki jak Neckermann-Reisen oraz Bucher Last Minute, prowadziło hotele, ośrodki wypoczynkowe, linie lotnicze oraz rejsy wycieczkowe. Ze 105 należących do koncernu samolotów 58 lata dla niemieckiej spółki-córki, linii lotniczych Condor. Na całym świecie, Thomas Cook zatrudnia około 21 tysięcy osób w 16 krajach, z czego blisko 4500 w Niemczech, w spółce Condor.

Condor ubiega się o kredyt od rządu

Niemiecka spółka-córka Thomas Cook, linie lotnicze Condor, jeszcze działa normalnie. Zwróciła się jednak, po ogłoszeniu niewypłacalności przez brytyjski koncern, do rządu w Berlinie z wnioskiem o kredyt pomostowy w wysokości 200 milionów euro. Wniosek będzie rozpatrywany bezzwłocznie i traktowany priorytetowo, poinformowało ministerstwo gospodarki. Ponadto Condor opublikował na swojej stronie internetowej, że zamierza kontynuować działalność. Rzeczniczka zapewniła, że „loty odbywają się zgodnie z planem” oraz samoloty „startują i lądują normalnie”.

Niemiecka spółka-córka Thomas Cook, linie lotniecze Condor, na razie działają normalnie

Brytyjski premier Boris Johnson, komentując sytuację koncernu, zapewnił podróżujących z biurem Brytyjczyków, że otrzymają pomoc w powrocie do kraju: „Zrobimy, co w naszej mocy, by przywieźć was do domu. Państwo musi w ten czy inny sposób pomóc turystom w potrzebie”. Jeszcze przed ogłoszeniem przez Thomas Cook upadłości, Boris Johnson poinformował, że prośba koncernu o pomoc finansową w wysokości 150 milionów funtów (około 170 milionów euro) została przez rząd w Londynie odrzucona.

Kryptonim: Matterhorn

Według BBC, Brytyjski Urząd Lotnictwa Cywilnego (CAA) wynajął i oddał do dyspozycji kilkadziesiąt samolotów. Mają sprowadzić do kraju 150 tysięcy brytyjskich turystów, którzy wykupili w biurze wycieczki do kilkudziesięciu miejsc na całym świecie. Tym samym rozpoczęto „największą repatriację w historii Wielkiej Brytanii w czasie pokoju” - jak napisał na Twitterze szef brytyjskiej dyplomacji Dominic Raab. Akcja nosi nazwę „Matterhorn”. Pierwsze maszyny wystartowały już w nocy.

Berlin na razie nie reaguje

Rząd w Berlinie na razie nie wydał oświadczenia, czy również podjął działania, by ściągnąć z powrotem do kraju niemieckich turystów. W RFN za takie działania są odpowiedzialni ubezpieczyciele, którzy mają obowiązek sprowadzić do kraju turystę z wykupionym odpowiednim ubezpieczeniem podróżnym. W praktyce wygląda to tak, że w podobnych sytuacjach pomoc niosą inne linie lotnicze.

Niemieccy turyści podróżujący z Thomas Cook są ubezpieczani przez szwajcarskie towarzystwo Zurich na wypadek bankructwa biura podróży. Rzecznik firmy poinformował, że niemieckie spółki-córki Thomas Cook dotychczas nie ogłosiły upadłości, więc nie ma sytuacji wymagającej działań ubezpieczyciela.

(RTR, DPA / jak)