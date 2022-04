Najpiękniejsze tradycje wielkanocne w Niemczech

Poszukiwanie jajek w Weimarze

Poszukiwanie słodyczy i jajek ukrytych przez wielkanocnego zająca to dla wielu Niemców najlepsza część Świąt Wielkanocnych. Poeta Johann Wolfgang von Goethe wprowadził tę tradycję do Weimaru w XVIII wieku. Obecnie to miasto co roku organizuje dla dzieci oficjalne poszukiwanie jajek wielkanocnych. W ostatnich dwóch latach odwołano je z powodu pandemii, ale w roku 2022 odbędzie się ponownie.