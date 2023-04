Najmłodsi piszą do zajączka. Dużo listów od dzieci z Ukrainy

W sumie „Hanni Hase” (czyli zajączek Hanni) i jego pomocnicy odpowiedzieli w tym roku już na około 70 tys. listów – poinformowała o tym w czwartek (06.04.2023) w Hamburgu niemiecka poczta (Deutsche Post). Do tej pory to o ok. 10 tys. mniej niż w ubiegłym roku. Ponad tysiąc listów przyszło z zagranicy; w sumie z 40 różnych krajów, w tym chociażby z Australii i Brazylii.

Do wielkanocnego zająca pisały też ukraińskie dzieci mieszkające w Niemczech z powodu wojny. Jak podaje Deutsche Post, pisały one chociażby o tym, że są wdzięczne, że mieszkają w Niemczech i że zdążyły się już zaprzyjaźnić z innymi dziećmi. Niektóre z nich wspomniały też, że chcą się uczyć niemieckiego.

Czekolada i pokój

Oprócz czekolady, najmłodsi życzą sobie od wielkanocnego zajączka pokoju. Niektórzy autorzy listów zwracali się do zajączka z pytaniami. Lola z Badenii-Wirtembergii była ciekawa, jaka jest ulubiona potrawa wielkanocnego zająca.

Każde dziecko, które w ostatnich tygodniach skorzystało z usługi poczty wielkanocnej, otrzymuje kolorowy, spersonalizowany list z odpowiedzią. By to się udało, od 1 marca wolontariusze pomagają wielkanocnemu zajączkowi w Ostereistedt. – Każdy z tych listów powoduje, że dzieci szeroko otwierają oczy, kiedy znajdują odpowiedź w skrzynce pocztowej – mówi Doris Kröger z wielkanocnej poczty.

Pierwsze listy pisane w wielkanocnym czasie przez dzieci dotarły do Ostereistedt w 1982 roku. Z roku na rok wysyłanych było coraz więcej odpowiedzi. Rekordowa liczba lisów od zajączka została wysłana podczas pandemii koronawirusa w 2021 roku. Wówczas 100 tysięcy dzieci otrzymało odpowiedź na swoje wielkanocne listy.

