Najlepsze darmowe atrakcje Berlina

Filharmonia Berlińska: koncert we foyer

Darmowy koncert w słynnej Filharmonii Berlińskiej? To możliwe. W każdy wtorek o godzinie 13.00 w foyer filharmonii odbywa się darmowy koncert muzyki kameralnej. Ten tak zwany „koncert lunczowy” trwa od 40 do 50 minut. Warto przyjść trochę wcześniej, bo do foyer może wejść maksymalnie 1500 osób. Muzyka jest za darmo, ale jeśli ktoś chce się także posilić, musi wydać parę euro