Najdroższy parking świata. VW trzyma samochody na lotnisku BER

Kilkaset samochodów Volkswagena, niemających jeszcze homologacji, parkuje obecnie na wciąż nieczynnym berlińskim lotnisku BER. W ostatnich dniach volkswageny przywiezione zostały na lotnisko tirami. Jest to dopiero początek wykorzystania obiektów lotniska do celów parkingowych. Koncern VW wynajął tam prawie 8000 miejsc parkingowych w trzech piętrowych garażach i pod gołym niebem.

Wszystko dzieje się za sprawą brakujących homologacji dla nowych samochodów, ponieważ we wrześniu w życie wchodzi wymóg nowej metody badania spalin, a koncernowi Volkswagena zaczęło brakować miejsc parkingowych przy fabrykach. Nie wiadomo jeszcze, jak długo samochody pozostaną w Schoenefeld.

Samochody są dowożone tirami

Farsa w Schoenefeld

Nowe lotnisko ma zostać oddane do użytku w 2020 r. z 9-letnim opóźnieniem. Od lat prestiżowy stołeczny projekt budowlany jest pośmiewiskiem w oczach opinii publicznej. Wielokrotnie odkładano już termin jego oddania ze względu na usterki budowlane, błędy w planowaniu i problemy techniczne.

Ostatnio konsorcjum BER budujące lotnisko, po kilkumiesięcznych kontrolach, w lutym br. otrzymało 466- stronicowy raport od TÜV Rheinland na temat awaryjnego zaopatrzenia w energię elektryczną i oświetlenia w terminalu. Kontrolerzy doszli do wniosku, że nie mogą wydać zaświadczenia o spełnianiu wymogów przez te systemy. Szacuje się, że każdy dzień opóźnienia rozruchu lotniska kosztuje 1,3 mln euro. Bilansu tego nie poprawi fakt, że oddanie do dyspozycji innym użytkownikom parkingów przy lotnisku zasili budżet projektu o milion euro rocznie.

Parkowanie kosztuje VW ok. miliona euro rocznie

Nowy test WLTP

Problemy Volkswagena wynikają z tego, że od 1 września wprowadzony zostanie nowy standard pomiarów składu spalin WLTP («Worldwide Harmonised Light-Duty Vehicles Test Procedure»), co oznacza, że ponad 260 różnych kombinacji sprzęgłowo-silnikowych musi przejść od nowa testy w laboratorium i otrzymać certyfikaty. VW nie nadąża jednak z pomiarami, przez co może dojść do opóźnienia przekazania klientom 200- 250 tys. pojazdów.

dpa/ma