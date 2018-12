Najdroższe wesele świata. Siedem dni – 100 mln dolarów

Majątek Mukesha Ambaniego ocenia się na ponad 40 mld dolarów, co sprawia, że jest jednym z najbogatszych ludzi na świecie i najbogatszym mieszkańcem Indii. Kilkakrotnie udowadniał już, że potrafi cieszyć się ze swoich pieniędzy, na przykład budując luksusowe rezydencje. Na wesele swojej córki, 27-letniej Ishy, wydał prawie 100 mln dolarów – podaje agencja prasowa Bloomberg.

Mukesh Ambani (w środku) nie żałował grosza na wesele swojej córki

Wybranek Ishy – 33-letni Anand Piramal – bez wątpienia jest bardzo dobrą partią. Jego majątek szacuje się na 5 mld dolarów. Rodziny młodej pary znają się już od dziesięcioleci, a Isha i Anand od dzieciństwa. Isha skończyła studia na Yale, Anand na Harvardzie. Zaręczyli się we wrześniu nad włoskim jeziorem Como. Sama ceremonia zaślubin miała miejsce w środę 12 grudnia br.

Ich trwające siedem dni wesele to mieszanka tradycyjnych ceremonii ze współczesnymi atrakcjami. Uświetnił je już m.in. prywatny koncert amerykańskiej gwiazdy muzyki pop Beyoncé. Po występie piosenkarka na Instagramie pokazała się w tradycyjnym hinduskim stroju.

Na wesele zostało zaproszonych 5100 gości, m.in. byli szefowie Departamentu Stanu USA John Kerry i Hillary Clinton oraz wielu indyjskich celebrytów .

Hillary Clinton została zaproszona na wesele

Zgodnie z tradycją obowiązującą w Indiach to rodzina panny młodej musi pokryć koszty całego wesela. Na weekend w Udaipurze, gdzie odbywa się wesele, zamówionych było ponad tysiąc luksusowych limuzyn. Tamtejsze luksusowe hotele były już zarezerwowane dla gości weselnych od miesięcy, a na małym lotnisku tego miasta wylądowało w tym tygodniu ok. 50 samolotów więcej niż zazwyczaj.

Goście mogą korzystać z aplikacji stworzonej specjalnie na tę uroczystość, zawierającą informacje o miejscu religijnych ceremonii i imprez.

Sonam Kapoor - jedna z gwiazd Bollywood

Wśród zaproszonych gości jest m.in. Lakshmi Mittal - największy na świecie potentat stalowy, który na wesele swojej córki wydał „tylko” 55 mln. dolarów. Inny miliarder ze stanu Karnataka Janardhana Reddy wyprawił wesele za 74 mln dolarów. Rodzina Ambani należy do najbardziej wpływowych rodzin w Azji. Mukesh Ambani dorobił się majątku tworząc własną firmę telekomunikacyjną i robiąc interesy w branży tekstylnej i petrochemicznej. Głośno zrobiło się o nim w roku 2010, kiedy przeprowadził się do najdroższego, po Buckingham Palace, domu na świecie. W Mumbaju ma on 27-piętrowy wieżowiec, mieszczący m.in. prywatną klinikę. Koszt budowy tego obiektu wyniósł od 50 do 70 mln dolarów.

(afp/ma)