Nagroda dla Macrona i polsko-niemieckiej organizacji

Westfalska Nagroda Pokojowa została przyznana we wtorek (28.05.2024) w równych częściach Emmanuelowi Macronowi i Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

– To ty konsekwentnie promowałeś ideę strategicznej autonomii z wielką dalekowzrocznością i werwą – powiedział prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier w swojej laudacji we wtorek (28.05.2024) w Muenster. Jak podkreślił: prezydent Emmanuel Macron „odwoływał się do europejskiej suwerenności na długo przed rosyjskim atakiem”.

W odniesieniu do Ukrainy Steinmeier powiedział, że Francja i Niemcy próbowały wszystkiego, aby zapobiec wojnie za pomocą środków politycznych. – Ale nasze wspólne wysiłki na rzecz osiągnięcia pokoju w Europie zawiodły z powodu Moskwy – podkreślił prezydent Niemiec, odnosząc się również do prób Emmanuela Macrona utrzymania dialogu z szefem Kremla Władimirem Putinem na początku wojny.

– Otrzymanie nagrody pokojowej w czasie wojny wydawało mi się paradoksem – stwierdził Macron w swoim przemówieniu. – Pokój oznacza również podejmowanie ryzyka – dodał, ponawiając swój apel o wspólną europejską politykę obronną. – Jeśli teraz przyjmiemy nacjonalistyczne podejście, Ukraina przegra i nie będziemy mieli pokoju w Europie przez wiele lat – powiedział prezydent Francji, wzywając do wspólnej europejskiej polityki obronnej.

Swoją nagrodę pieniężną przekaże Francusko-Niemieckiej Organizacji Młodzieżowej.

Nagroda dla Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

Dotowana sumą 100 tysięcy euro nagroda przypadła również Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM). – Szczególnie w czasach nowych tendencji nacjonalistycznych projekty wspierane przez PNWM pomagają przełamywać uprzedzenia. Postrzegamy otrzymanie Międzynarodowej Nagrody Pokoju Westfalskiego jako wyraz uznania dla naszej pracy, która jest szczególnie ważna w obliczu aktualnej sytuacji na świecie – powiedział dyrektor zarządzający organizacji Stephan Erb.

Jednocześnie podkreślił znaczenie wspólnie prowadzonych od 2012 roku działań PNWM na rzecz Ukrainy. – Każdego roku wspieramy od 80 do 100 trójstronnych projektów. Pod względem tematycznym dotyczą one praktycznie wszystkiego, co interesuje młodych ludzi – wyjaśnił.

W wymianie młodzieży powstała imponująca, silna sieć współpracy, która obejmuje również osoby z Ukrainy, które pracują z młodzieżą. PNWM oferuje im wizyty studyjne i praktyki w Polsce i Niemczech jako „wyraz solidarności”. Według Erba, absolwenta historii i slawistyki, niezwykle ważne jest, by mieszkanki i mieszkańcy Ukrainy mogli od czasu do czasu opuścić swój kraj będący pod ciągłym ostrzałem wroga. Jak zapewnił, pieniądze z Międzynarodowej Nagrody Pokoju Westfalskiego PNWM chce wykorzystać na dalsze wspieranie różnych inicjatyw z udziałem ukraińskich partnerów. – Te pieniądze bardzo się nam przydadzą – dodał Stephan Erb.

Nagroda jest przyznawana co dwa lata w ratuszu w Muenster i upamiętnia pokój westfalski z 1648 r., który zakończył wojnę trzydziestoletnią. Prezydentowi Macronowi przyznano ją nieco ponad rok temu, ale, ponieważ jego wizyta państwowa w Niemczech, pierwotnie planowana na 2023 r., została przełożona z powodu niepokojów we Francji, nagroda została wręczona z opóźnieniem.

W 2021 roku trafiła ona do byłego premiera Grecji Alexisa Tsiprasa i premiera Macedonii Północnej Zorana Zaeva za porozumienie w sporze o nazwę Macedonii.

Dotowana przez przedsiębiorców z regionu sumą 100 000 euro nagroda jest dzielona po połowie między zwycięzców.

(AfP/jar)

