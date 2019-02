Nagroda im. Theodora Heussa dla Małgorzaty Gersdorf

Małgorzata Gersdorf: Każda władza chce mieć „swoje” sądy

Jeżeli sądownictwo będzie przejęte, to obywatele nie będą mieć pewności co do niezawisłości, niezależności sądów. To jest bardzo groźne na przyszłość – mówi prof. Małgorzata Gersdorf*. (28.09.2018)