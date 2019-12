Nagroda im. Karola Wielkiego dla prezydenta Rumunii. "Ważny mediator"

"Klaus Iohannis z ogromnym zaangażowaniem i sukcesem uprawia w Rumunii proeuropejską politykę według zasad państwa prawa, za co zostaje nagrodzony akwizgrańską nagrodą im. Karola Wielkiego" - jak w uzasadnieniu swojej decyzji napisała kapituła nagrody. Zaznaczono, że jest on wybitnym orędownikiem europejskich wartości, wzmacnia Unię Europejska, popiera jej cele i forsuje współpracę państw członkowskich. Jest to głowa państwa, które „potrafiło przezwyciężyć brutalną dyktaturę”.

"Centroprawicowy polityk krok po kroku uczynił Rumunię najbardziej europejskim krajem Europy południowo-wschodniej i jest ważnym mediatorem i budowniczym pomostów" – argumentowała kapituła nagrody, podkreślając że jest to czymś szczególnym w Rumunii, „która po zwrocie 1989 r. przeżyła wiele rozczarowań”.

Wywodzący się z niemieckiej mniejszości 60-letni Klaus Iohannis jest od roku 2014 prezydentem Rumunii i w Europie Wschodniej uważany jest za przeciwwagę do antyeuropejskiego premiera Węgier Viktora Orbana i prawicowo-nacjonalistycznej polskiej partii rządzącej PiS.

W listopadzie br., w drugiej turze wyborów prezydenckich Rumuni zdecydowaną większością opowiedzieli się za drugą kadencję Iohannisa, który głównym tematem swojej kampanii wyborczej uczynił obronę państwa prawa.

Nagroda im. Karola Wielkiego jest jednym z najważniejszych wyróżnień w Europie. Od roku 1950 przyznawana jest osobistościom i instytucjom za ich zasługi w zjednoczeniu Europy. W gronie 60 laureatów są także Polacy: Bronisław Geremek (1998), Jan Paweł II (2004) i Donald Tusk (2010).

Laureatem w roku 2019 był sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. Uroczystość wręczenia nagrody tradycyjnie odbywa się w dniu święta Wniebowstąpienia.

