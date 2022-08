Nagroda fundacji Pro Asyl dla Polki i HFPC

Przewodniczący Fundacji Pro Asyl, Karl Kopp, uzasadniał w poniedziałek we Frankfurcie, że Górczyńska jako prawnik tej organizacji walczy "z pasją, wytrwałością i wielką wiedzą prawniczą przeciwko nielegalnemu odsyłaniu, przemocy na granicy i arbitralnemu zatrzymywaniu osób szukających ochrony".

Górczyńska i jej współpracownicy sprzeciwiają się zaostrzeniu prawa azylowego w Polsce, podkreślono w komunikacie prasowym organizacji Pro Asyl. Wspierali uchodźców na granicy polsko-białoruskiej, a także z Ukrainy, dokumentowali przypadki łamania praw człowieka i reprezentowali poszkodowanych w sądach. Jak zaznaczono, polscy działacze "niestrudzenie zwracali uwagę na nielegalne zawracanie" migrantów na granicy Polski z Białorusią. Latem 2021 roku Górczyńska i Fundacja Helsińska połączyły siły z innymi podmiotami w polskiej sieci Grupa Granica.

Nowa zapora na granicy polsko-białoruskiej (czerwiec 2022)

"Od roku żyjemy w permanentnym stanie wyjątkowym" - cytowana jest Górczyńska. Jej zdaniem "przerażające jest jednak to, że stan wyjątkowy staje się normalnością. Wciąż docierają do nas liczne apele o pomoc od osób szukających ochrony w strefie przygranicznej między Polską a Białorusią". Według Górczyńskiej są wśród nich zarówno rodziny z dziećmi, jak i osoby niepełnosprawne oraz kobiety w ciąży. "Nie chodzi tylko o prawo do azylu - podkreśliła Górczyńska - chodzi o godność człowieka i bardzo podstawowe prawa człowieka".

Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się w sobotę 3 września o godz. 14.00 w katolickim centrum edukacyjnym "Haus am Dom" we Frankfurcie nad Menem. Laudację wygłosi pełnomicniczka rządu Niemiec ds. praw człowieka Luise Amtsberg (Zieloni).

Fundacja Pro Asyl od 2006 roku przyznaje corocznie swoją Nagrodę Praw Człowieka osobom, które w sposób wybitny zaangażowały się w przestrzeganie praw człowieka i ochronę uchodźców. Poprzednią nagrodę za lata 2020/2021 przyznano organizacji ratownictwa morskiego Alarm Phone.

(KNA,EPD/du)

