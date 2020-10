Nadzwyczajna odporność koronawirusa. Najnowsze badania z Australii

W określonych warunkach laboratoryjnych patogen może przetrwać do 28 dni na gładkich powierzchniach, takich jak wyświetlacze telefonów komórkowych i bankomaty. Informacje te podał urząd ds. badań naukowych Csiro na łamach fachowego czasopisma „Virology Journal”. Eksperyment przeprowadzono w ciemności, ponieważ badania wykazały, że ekspozycja na światło słoneczne może wirusa szybko zabić.

„Odkryliśmy, że w temperaturze 20 stopni Celsjusza, czyli w temperaturze pokojowej, wirus jest niezwykle wytrzymały i przeżywa 28 dni na gładkich powierzchniach, takich jak szkło na ekranach telefonów komórkowych czy banknoty z tworzyw sztucznych” - powiedziała Debbie Eagles, zastępca dyrektora Australijskiego Centrum Zapobiegania Chorobom, które przeprowadziło te badania. We wcześniejszych badaniach koronawirusa można było wykryć tylko na powierzchniach plastikowych i ze stali nierdzewnej przez okres do trzech dni. Podobne eksperymenty przeprowadzone na patogenach grypy A wykazały, że wirus ten przeżył na powierzchniach17 dni.

Długość życia wirusa

Według Federalnego Instytutu Oceny Ryzyka (BfR) do tej pory nie było jednak przypadków, w których udowodniono by, że koronawirus był przenoszony na ludzi poprzez kontakt ze skażonymi przedmiotami i powierzchniami oraz że doszło tą drogą do infekcji. Jednak nie można wykluczyć infekcji wywołanych rozmazami przez powierzchnie, które niedawno zostały skażone wirusami.

Według australijskich badań wirus przeżył dłużej na gładkich powierzchniach, takich jak szkło, stal nierdzewna i winyl, w porównaniu z kompozytowymi, bardziej porowatymi powierzchniami, takimi jak bawełna. Ważnym odkryciem jest długość życia wirusa na szkle, ponieważ bankomaty, kasy samoobsługowe w supermarketach i automaty do odpraw na lotniskach mają powierzchnie, które są często dotykane i prawdopodobnie nie są regularnie czyszczone. Dlatego wciąż obowiązuje zasada: często myć ręce i czyścić gładkie powierzchnie.

(DPA/matz)