Nadreński karnawał. Tym razem w szczególnym stylu

W Düsseldorfie, Kolonii i innych bastionach karnawału w Niemczech sezon rozpoczął się jak zwykle 11 listopada o godzinie 11.11. - To w porządku, by świętować karnawał - powiedziała burmistrz Kolonii, Henriette Reker podczas inauguracji na kolońskiej starówce, gdzie zebrały się tysiące biesiadników. - Nie oznacza to, że nie myślimy o tych, którzy są dotknięci wojną i przemocą- dodała Reker.

W ramach solidarności z żydowskimi współobywatelami w historycznym ratuszu w Kolonii rozległo się tradycyjne zawołanie „Kölle Alaaf!”, a zaraz potem tegoroczna zmodyfikowana wersja: „Kölle Schalom!".

Solidarność z Żydami i Izraelem

Reker zaapelowała do karnawałowych biesiadników, aby stanęli w obronie demokracji i różnorodności: - Oczekuję od wszystkich osób zaangażowanych w karnawał w Kolonii zajęcia jednoznacznego stanowiska przeciwko antysemityzmowi - i wyraźnych oznak solidarności z Izraelem oraz z Żydami w Kolonii!

Aaron Knappstein, przewodniczący żydowskiego stowarzyszenia karnawałowego „Kölsche Kippa Köpp", powiedział podczas przyjęcia inaugurującego karnawał, że Żydzi w Kolonii znajdują się w trudnej sytuacji i potrzebują wszystkich obywateli po swojej stronie. - Mamy coraz więcej ludzi w Kolonii, którzy odmawiają nam bycia Kolończykami. Mówią nam, że już nie należymy do tego miejsca - stwierdził Knappstein.

Widmo z przeszłości, które „przeraża”

Prezydent karnawału Christoph Kuckelkorn zapewnił Knappsteina, że członkowie stowarzyszeń karnawałowych stoją mocno po jego stronie. - Widmo, które postrzegaliśmy jako pokonane, powraca w naszych czasach, i to naprawdę mnie przeraża - powiedział Kuckelkorn. Przypomniał burzliwą historię karnawału w czasach nazistowskich: - Karnawał również był częścią machiny podczas reżimu nazistowskiego, był częścią propagandy, poddał się jej całkowicie.

Zgodnie z oczekiwaniami, w sobotę w Kolonii zgromadził się ogromny tłum ludzi świętujących początek karnawału. Zapełniła się starówka i dzielnica studencka Kwartier Latäng. Urząd Miasta Kolonia zaapelował do uczestników, by przenieśli się do innych części miasta. Porządku pilnuje około 1000 policjantów, 180 osób ze służb porządkowych i ponad 1000 prywatnych ochroniarzy.

W Duesseldorfie y naczynia z musztardą wyłonił się Hoppeditz – tradycyjna postać tamtejszego karnawału. Zdjęcie: Federico Gambarini/dpa/picture alliance

Imprezy karnawałowe odbywają się w wielu miastach, także w Düsseldorfie, gdzie z naczynia z musztardą wyłonił się Hoppeditz – tradycyjna postać tamtejszego karnawału – i obwieścił rozpoczęcie sezonu.

Świętowanie w dobie kryzysu

Przy rześkiej jesiennej pogodzie tysiące biesiadników także w Moguncji wkroczyło w „piątą porę roku”. Na odgrodzonym Placu Schillera z karnawałową fontanną w centrum miasta, pierwsze „Helau" można było usłyszeć punktualnie o 11.11, po czym odczytano karnawałową ustawę zasadniczą. Artykuł 6 tej ustawy stanowi: „Wszyscy urodzeni i wychowani mieszkańcy Moguncji powinni przebierać i zachowywać się błazeńsko w dniach karnawału".

Kulminacja karnawału to Różany Poniedziałek oraz wtorek przed Środą Popielcową.

Psycholog Stephan Grünewald uważa, że obchody karnawału są uzasadnione, także w kontekście wojny i kryzysów. „Karnawał jest aktem dbałości o samego siebie, a także zwiększa osobistą odporność", powiedział w wywiadzie z DPA autor książek o stanie niemieckiego społeczeństwa i szef Instytutu Rheingolda w Kolonii. Alternatywą byłoby wycofanie się do cichego pokoju i rozmyślanie. „Ale wierzę, że ktoś, kto jest w stanie świętować, jest również zdolny do współczucia, ponieważ ma do tego odpowiednie zasoby". W końcu nie chodzi o samo świętowanie, ale krótki promyk nadziei w ciemniejącym świecie, uważa psycholog.

