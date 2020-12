Nabożeństwo w święta. "Modlitwa tylko po uprzednim zgłoszeniu"

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Kościoły w Niemczech porozumiały się 15.12.2020 w sprawie reguł, które będą obowiązywać podczas mszy w Wigilię i Boże Narodzenie w czasie pandemii. Jeśli będą przestrzegane, nic nie stoi na przeszkodzie, by odbyło się nabożeństwo. "Msze w Wigilię i Boże Narodzenie będą musiały obejść się bez śpiewów, a każdy ich uczestnik będzie musiał się wcześniej zameldować", powiedział pełnomocnik Rady Kościoła Ewangelickiego w Niemczech (EKD) Martin Dutzmann po rozmowie z przedstawicielami MSW.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Te zasady dotyczą także mszy odprawianych pod gołym niebem. W wielu parafiach już teraz się ich przestrzega. "Tam, gdzie pojawiają się wątpliwości, czy można zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom nabożeństwa, należy z nabożeństwa zrezygnować", oświadczył Martin Dutzmann. Tego samego zdania jest także zrzeszenie landowych Kościołów ewangelickich w Niemczech, które obradowało w poniedziałek 14 grudnia.

Podczas telekonferencji w niedzielę władze federalne i landowe podjęły decyzje dotyczące mszy odprawianych podczas świąt. Można je odprawiać pod warunkiem, że wierni zachowają dystans społeczny przynajmniej 1,5 metra, będą nosili maseczki ochronne, zrezygnują ze wspólnych śpiewów, a w razie spodziewanej dużej liczby uczestników nabożeństwa zostanie wprowadzony obowiązek wcześniejszego zgłoszenia.

Rzecznik MSW powiedział przedstawicielowi Ewangelickiej Agencji Prasowej (EPD), że podczas rozmów w ministerstwie chodziło o sposób wprowadzenia niedzielnych decyzji w życie.

Monachium, kwiecień 2020. Kościół otworzył drzwi tylko na potrzeby indywidualnych modlitw. Napis brzmi: "Modlitwa w czasach pandemii"

Udział przedstawicieli wielu wyznań

W rozmowach w MSW, obok przedstawicieli Kościołów ewangelickiego, katolickiego, Cerkwi Prawosławnej i wolnych Kościołów, udział wzięli także przedstawiciele żydowskich i muzułmańskich gmin w Niemczech. Podobne rozmowy toczą się obecnie także w niemieckich krajach związkowych z udziałem przedstawicieli landowych rządów.

Ograniczenia w wychodzeniu z domów

W Badenii-Wirtembergii chętni do wzięcia udziału w mszy w Wigilię będą mogli wyjść z domu. Inaczej zdecydowały władze Bawarii. Wbrew temu, czego sobie życzyli katoliccy biskupi, w tym landzie zostaną bez wyjątków utrzymane ograniczenia dotyczące swobody poruszania się, powiedział w landtagu w Monachium premier Bawarii Markus Soeder.

Kościół w Westfalii: zostańcie w domach!

Kościół Ewangelicki Westfalii tymczasem zaapelował do wiernych w swoich parafiach, by ze względu na pandemię zrezygnowali z osobistego udziału w bożonarodzeniowych nabożeństwach przez cały okres lockdownu, czyli do 10 stycznia. "W obliczu obecnej, wyraźnie zmienionej sytuacji i mimo wszelkich sprawdzonych koncepcji zapewniających bezpieczeństwo, należy kierować się rozsądkiem i jeśli to możliwe, zrezygnować z udziału w zgromadzeniach, by nie narażać innych", głosi apel.

Wysoka liczba infekcji pokazuje, że pandemia jest obecnie "poza kontrolą", dodają hierarchowie Kościoła Ewangelickiego Westfalii, radząc wiernym, by w świątecznych nabożeństwach brali udział wirtualnie - oglądając je w internecie lub telewizji albo słuchając transmisji radiowych.

(KNA, DPA/jak)

