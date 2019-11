Na zakupy bez auta. Niemcy eksperymentują

Pierwszy weekend adwentowy już od lat należy do tych, który obfituje w korki. Wielu wybiera się do miasta, żeby skorzystać z wyprzedaży i napełnić drobnostkami tradycyjne kalendarze adwentowe.

W Hanowerze, Karlsruhe i Muenster można dzisiaj (30.11.2019) jechać bez biletu. Władze miasta chcą w ten sposób walczyć z korkami i przekonać mieszkańców do korzystania z autobusów i podmiejskich kolejek.

Akcja pokaże

- Jeśli poważnie traktujemy ochronę klimatu i chcemy, by powiodła się zmiana nawyków komunikacyjnych, trzeba być odważnym i wypróbować nowe rozwiązania – powiedział szef przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej Uestra w Hanowerze, Volkhardt Kloeppner.

Kierownik działu komunikacji regionu Hanower, Ulf-Birger Franz, podkreślił, że akcja ma charakter testu. Miasto chce wypróbować „jak mieszkańcy reagują na tego typu ofertę" i przede wszystkim, czy osoby, które dotychczas nie korzystały z komunikacji miejskiej, przesiądą się na autobusy i pociągi.

Pierwsza tego typu

W Hanowerze wśród pasażerów przeprowadzane są jednocześnie ankiety. W tym dniu zwiększono też częstotliwość połączeń.

Jak poinformowały władze miasta, jest to pierwsza tego typu akcja w całych Niemczech. Od niedawna miasto ma burmistrza z partii Zielonych, ale akcja darmowego korzystania ze środków transportu była w planach już od dawna.

Wygodna przesiadka

Karlsruhe w Baden-Wirtembergii i Muenster w Nadrenii Północnej-Westfalii idą o krok dalej. We wszystkie soboty w adwencie korzystanie z komunikacji miejskiej będzie bezpłatne. Do osób odwiedzających miasta, ale mieszkających poza nimi, apeluje się o zaparkowanie samochodu na obrzeżach i przesiadkę do autobusu lub pociągu. W tym celu udostępniono dodatkowe parkingi.

Podobne akcje odbywają się w innych regionach Badenii-Wirtembergii, m.in. w Heilbronnie i Ulm oraz w wielu bawarskich miastach.

(dpa, afp)/dom