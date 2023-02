„Na Zachodzie bez zmian” wielkim zwycięzcą nagród BAFTA

Niemiecki film "Na Zachodzie bez zmian” otrzymał aż siedem nagród Brytyjskiej Akademii Filmowej BAFTA. To historyczny wynik, bo jeszcze nigdy film nieanglojęzyczny nie został doceniony w tak wielu kategoriach. Sukces ma miejsce trzy tygodnie przed galą rozdania Oscarów W Los Angeles i rozbudza nadzieje twórców, że przynajmniej część z dziewięciu nominacji przyniesie upragnione statuetki.

Dramat Edwarda Bergera zdobył w Londynie nagrody za najlepszy film, najlepszą reżyserię, najlepszy scenariusz adaptowany, najlepszy film nieanglojęzyczny, najlepszą muzykę (autorstwa kompozytora Volkera Bertelmanna), najlepsze zdjęcia oraz najlepszy dźwięk. – Co za noc, nie mogę w to uwierzyć – mówił wyraźnie podekscytowany Berger po odebraniu nagrody. – To niemiecki film, na litość boską, kto na to zagłosował? – żartował 53-latek.

W trakcie przemówienia Berger wspominał swoją córkę Matildę, która po lekturze powieści „Na Zachodzie bez zmian” Ericha Marii Remarque'a (w Niemczech to lektura szkolna) przekonała go do stworzenia jej ekranizacji.

Reżyser Edward Berger ze statuetką BAFTA

Cate Blanchett i Austin Butler wyróżnieni

Noc rozdania nagród w słynnej londyńskiej Royal Festival Hall obfitowała w niespodzianki. I tak nagrodę dla najlepszej aktorki otrzymała Cate Blanchett za rolę w filmie „Tár”, choć za faworytkę uważano raczej Michelle Yeoh, odtwórczynię głównej roli w „Wszystko wszędzie naraz”. Nagrodzona Blanchett była wyraźnie wzruszona i z trudem powstrzymywała łzy podczas mowy po odebraniu statuetki.

Nagrodę dla najlepszego aktora otrzymał Austin Butler za tytułową rolę w filmie „Elvis”. Widocznie wzruszony aktor dziękował rodzinie Elvisa Presleya za zaufanie. Film biograficzny w reżyserii Baza Luhrmanna zdobył w sumie cztery statuetki. Oprócz roli pierszoplanowanej wyróżniono casting, kostiumy oraz charakteryzację włosów. „Elvis” triumfował już podczas rozdania Złotych Globów, gdzie nagrodzony został w kategoriach najlepszy dramat, najlepszy aktor oraz reżyseria.

Austin Butler, który wcielił się w tytułową rolę w filmie „Elvis”

Podczas galii BAFTA, przy obecności księcia Williama i księżnej Kate, aktorka Helen Mirren upamiętniła zmarłą w ubiegłym roku królę Elżbietę II. 77-letnia Mirren w 2007 r. zdobyła nagrodę brytyjskiej akademii oraz Oscara za rolę Elżbiety w dramacie „Królowa”.

Do Oscarów coraz bliżej

Nagrody Bafta należą do najbardziej prestiżowych nagród branży filmowej po Oscarach i Złotych Globach. Po sukcesie w Londynie Edward Berger i jego ekipa z niecierpliwością czekają na galę rozdania Oscarów w Los Angeles.

Niemiecka produkcja ma szansę na Oscara w dziewięciu kategoriach: za najlepszy film, najlepszy film nieanglojęzyczny, a także za scenariusz adaptowany, zdjęcia, efekty specjalne, scenografię, muzykę, charakteryzację oraz dźwięk.

(AFP, DPA/gra)