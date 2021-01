Mutacja koronawirusa. Wraca dyskusja o kontrolach granicznych w UE

Kontrole graniczne w Europie byłyby najgorszym rozwiązaniem, ale możliwe, że nie uda się tego uniknąć – powiedział szef niemieckiego urzędu kanclerskiego Helge Braun (CDU) w rozmowie z Deutsche Welle.

Polityk, będący jednym z najbliższych współpracowników kanclerz Angeli Merkel, ocenił, że zaostrzenie przepisów dotyczących poruszania się między państwami będzie konieczne, jeśli kraje UE nie porozumieją się co do sposobów walki z nową mutacją koronawirusa.

– Jeżeli razem z naszymi sąsiadami chcemy utrzymać mutacje na niskim poziomie, musimy działać synchronicznie. Jeszcze raz zaostrzyć przepisy, aby dojść do niskiej liczby infekcji. Jeśli to się uda, to obędzie się bez zaostrzania regulacji co do wjazdów. I to jest oczywiście najlepsza droga, bo wolność poruszania się w Europie jest dla nas wielką wartością – powiedział.

Braun zastrzegł jednak, że jeśli Niemcom, dzięki zaostrzeniu przepisów oraz akcji szczepień, uda się w najbliższych miesiącach odzyskać kontrolę nad pandemią, to będą musiały tego „bronić”. Oznacza to, że jeśli w krajach sąsiednich utrzymywać się będzie wysoka zachorowalność, to nie uda się uniknąć zaostrzenia zasad przekraczania granicy.

"Nie tędy droga"

Przeciwko kontrolom granicznym opowiedział się za to minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas (SPD). – Myślę, że musimy zrobić wszystko, aby zapobiec temu, że znowu pojawią się kontrole i znowu będziemy mieli 50-kilometrowe korki na granicy – powiedział telewizji ARD.

Kontrole na granicy polsko-niemieckiej w Słubicach

O tym jak skutecznie walczyć z rozprzestrzenianiem się wirusa będą dziś (21.01.21) dyskutować uczestnicy unijnego wideo-szczytu. Maas powiedział, że podczas obrad będzie chodzić o praktyczne rozwiązania, na przykład o to, jak testować na obecność wirusa dziesiątki tysięcy osób regularnie przekraczających granice w drodze do pracy czy szkoły. Wyraził nadzieję, że uda się znaleźć rozsądne sposoby na ograniczenie liczby infekcji transgranicznych bez wprowadzania kontroli.

Także przedstawicielka partii Zielonych w niemieckim Bundestagu Franziska Brantner opowiedziała się przeciwko nowym kontrolom na granicach. – Istnieje ryzyko, że kraje UE walcząc z Covidem znowu wpadną w pułapkę narodowej małostkowości – ostrzegła. Jak dodała, kanclerz Angela Merkel musi dlatego zabiegać podczas szczytu o europejskie rozwiązania.

