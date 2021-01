Mutacja koronawirusa już od dawna w Niemczech

Według doniesień mediów kilkoro pacjentów w niemieckiej stolicy zostało zarażonych mutacją brytyjską już kilka tygodni temu. Wariant B117 został odkryty w trzech próbkach pobranych 8 stycznia - donosi „Tagesspiegel”. Mutacja koronawirusa może zatem być już znacznie bardziej rozpowszechniona w Niemczech, niż wcześniej zakładano.

Można przypuszczać, że pacjenci byli zarażeni mutacją już w grudniu – pisze gazeta, powołując się na informacje z kręgów medycznych.

8 stycznia br. okazało się, że zarażony mężczyzna, który przyjechał z Wielkiej Brytanii na Boże Narodzenie przywiózł mutację wirusa i rzekomo zaraził swoją rodzinę.

W obecnie ujawnionych przypadkach trzech innych zakażonych pacjentów z Berlina stwierdzono, że w miesiącach przed infekcją nigdzie oni nie wyjeżdżali. Dlatego musieli zarazić się mutacją w Niemczech. Według doniesień prasowych zarażeni mężczyźni przebywają w jednym z berlińskich szpitali. Oddział, gdzie leżą, został zamknięty dla innych pacjentów i informacje o typie ich patogenu przekazano urzędom ds. zdrowia.

Brytyjska mutacja już wykryta w 60 krajach

Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia, mutant koronawirusa, który po raz pierwszy został odkryty w Wielkiej Brytanii, rozprzestrzenił się obecnie na co najmniej 60 krajów. WHO stwierdziła, że w ciągu tygodnia wariant wirusa został odkryty w dziesięciu innych krajach. Badacze twierdzą, że mutacja B117, po raz pierwszy wykryta w połowie grudnia, jest o 50 do 70 procent bardziej zaraźliwa niż wirus w swojej poprzedniej postaci.

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na facebooku! >>

WHO informuje też, że inny wariant wirusa odkryty w RPA został już znaleziony w 23 krajach. Zdaniem ekspertów ta mutacja jest również bardziej zaraźliwa, podobnie jak wariant brytyjski, ale najwyraźniej nie jest bardziej śmiercionośna niż pierwotna postać wirusa.

Profesor Christian Drosten

Dwa miliony ludzi na całym świecie zmarło już po zarażeniu koronawirusem Sars-Cov-2. Światowa Organizacja Zdrowia podała właśnie nową, wysoką tygodniową liczbę ofiar. 93 tys. zarażonych osób zmarło w ciągu ostatnich siedmiu dni. Jednocześnie w ubiegłym tygodniu na całym świecie odnotowano 4,7 miliona nowych infekcji.

„Trzeba zdusić w zarodku”

Według czołowego niemieckiego wirusologa z berlińskiej kliniki Charité Christiana Drostena nowa mutacja koronawirusa, którą po raz pierwszy odkryto w Wielkiej Brytanii i RPA, jest dotychczas tylko nieznacznie rozpowszechniona w Niemczech. Jednocześnie na podstawie najnowszych danych zakłada on, że ​​mutant jest rzeczywiście bardziej zaraźliwy. Dlatego apeluje, by jak najszybciej przystąpić do działania, aby „zdusić w zarodku rozprzestrzenianie się tego wirusa w Niemczech" powiedział ekspert we wtorek w swoim podcaście „Coronavirus Update” w NDR-Info. - Musimy coś zrobić teraz, jeśli chcemy wpłynąć na rozwinięcie się mutanta w Niemczech. Nie wolno z tym czekać, bo będzie za późno.

Lockdown w Wielkiej Brytanii już przyniósł efekty, stwierdza ekspert. Na podstawie obecnie dostępnych mu danych przyjmuje on, że wariant jest w rzeczywistości bardziej zaraźliwy niż poprzednie formy patogenu. - Mamy w ręku wyniki. Mamy do czynienia z mutantem, który rozprzestrzenia się szybciej. Wobec konkretnych liczb trzeba wiec na nowo omówić wiele spraw – stwierdził prof. Drosten.

(afp,dpa/ma)