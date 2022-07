Muszą oszczędzać energię. Niemieckie miasto zamyka baseny

Władze położonego w Bawarii miasta ogłosiły, że zamkną tymczasowo trzy z czterech miejskich krytych pływalni. Jak podano, kryzys energetyczny, wywołany przez rosyjską agresję na Ukrainę, wymaga wyraźnych oszczędności. – Musimy w porę przygotować się na możliwe ograniczenia w zaopatrzeniu w gaz – powiedział burmistrz Norymbergi Marcus Koenig.

Wielkie oszczędności

Kryte pływalnie a także miejskie kąpieliska w Norymberdze zużywają rocznie 9,4 miliona kilowatogodzin ciepła i około 800 tys. kilowatogodzin gazu. Decydując się na zamknięcie pływalni na 72 dni, miastu uda się zaoszczędzić energię cieplną dla blisko 400 gospodarstw domowych oraz prąd dla blisko 800 gospodarstw.

Aby zrekompensować mieszkańcom zamknięcie krytych pływalni władze miasta wydłużyły do 25 września działalność otwartych kąpielisk, których chwilowo i tak się nie ogrzewa.

Mniej gazu z Rosji

Od kilku tygodni do Niemiec dociera coraz mniej gazu z Rosji. Rosyjski koncern energetyczny Gazprom tłumaczy to problemami technicznymi, ale przeważają opinie, że to forma nacisku na Niemcy, które stanęły po stronie zaatakowanej przez Rosję Ukrainy.

Nie można wykluczyć, że niebawem Rosja całkowicie wstrzyma dostawy do Niemiec, co byłoby potężnym ciosem dla niemieckiego przemysłu. Federalna Agencja ds. Sieci, zajmująca się przesyłem surowca w Niemczech, zaapelowała na początku lipca o oszczędzanie gazu.

Pod koniec czerwca ministerstwo gospodarki wprowadziło w Niemczech drugi stopień alarmowy dla dostaw gazu. Ogłasza się go, gdy występuje znacząca redukcja dostaw gazu lub wyjątkowo wysokie zapotrzebowanie na surowiec, co prowadzi do znacznego pogorszenia się sytuacji w zakresie dostaw gazu.

(DPA,DW/szym)