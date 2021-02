MSZ Niemiec o słowach Ławrowa: dziwne i niezrozumiałe

W przypadku dalszych sankcji ze strony Unii Europejskiej rząd rosyjski rozważa zerwanie więzi z UE. - Nie chcemy izolować się od życia na świecie, ale musimy być na to przygotowani - powiedział minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow w opublikowanym fragmencie audycji dziennikarza Władimira Sołowjowa. Ten ostatni uważany jest za wpływowy głos kremlowskiej propagandy. - Jeśli chcesz pokoju, szykuj się na wojnę - dodał Ławrow. Jeśli Europa ponownie nałoży sankcje, „które stanowią ryzyko dla naszej gospodarki (...), to tak" - odpowiedział rosyjski minister spraw zagranicznych na pytanie Sołowjowa o to, czy Rosja zmierza do zerwania stosunków z Brukselą.

Rzecznik Kremla Dmitrij Peskow dodał, że Moskwa wcale tego nie chce. - Chcemy rozwijać stosunki z Unią Europejską, ale jeśli Unia Europejska pójdzie tą drogą, to tak, jesteśmy gotowi - powiedział Peskow.

Rząd Niemiec okazał poirytowanie w związku z wypowiedzią Ławrowa. - Te wypowiedzi są naprawdę dziwne i niezrozumiałe - powiedziała rzeczniczka MSZ w piątek (12.02.) w Berlinie. Nawiązała do wypowiedzi szefa dyplomacji Heiko Maasa, który wprawdzie nie wykluczył nowych sankcji wobec Rosji, ale wykazał też zainteresowanie dialogiem.

Josep Borell i Siergiej Ławrow

Przypadek Nawalnego

Stosunki między Kremlem a UE osiągnęły nowe dno po skazaniu w zeszłym tygodniu rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego na kilka lat więzienia. Ostatnio ton ten ponownie się zaostrzył. Rosja wydaliła trzech unijnych dyplomatów w momencie, gdy główny dyplomata Unii Europejskiej, Josep Borrell, przebywał w Moskwie w celu mediacji. Już podczas tej wizyty Ławrow był bez ogródek krytyczny wobec UE, co później doprowadziło do masowej krytyki zachowania Borrella.

Ministrowie spraw zagranicznych UE chcą 22 lutego omówić dalsze sankcje wobec Rosji w związku z uwięzieniem Nawalnego. Już w ubiegłym roku Unia Europejska nałożyła zakazy wjazdu i sankcje majątkowe na osoby z otoczenia prezydenta Rosji Władimira Putina podejrzewane o współudział w próbie otrucia opozycjonisty.

Zamrażanie kont, zakazy podróżowania...

Trzech unijnych dyplomatów powiedziało agencji Reutera, że planowane jest zamrożenie kolejnych kont sojuszników Putina i wprowadzenie zakazów podróżowania. Francja i Niemcy zasygnalizowały niedawno swoje poparcie dla sankcji.

Już na początku tygodnia Leonid Wołkow, powiernik Nawalnego, poinformował, że rozmawiał z przedstawicielami państw UE o możliwych sankcjach wobec zwolenników Putina. Wołkow wymienił między innymi oligarchów Romana Abramowicza i Aliszera Usmanowa, prezentera telewizyjnego Sołowjowa, bankiera Andrieja Kostina i byłego wysokiego urzędnika państwowego Igora Czuwałowa.

(DPA, AFP, RTR/sier)

