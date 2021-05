MSZ Niemiec krytykuje węgierskie weto

Podczas wtorkowych (18.05.21) konsultacji ministrów spraw zagranicznych UE 26 z 27 państw członkowskich zgodziło się, „że najważniejsze jest teraz, by broń zamilkła i by nie było więcej ofiar śmiertelnych" – powiedział minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas w środę w telewizji ZDF. – Tylko Węgry widziały to inaczej, z jakiegoś powodu – dodał.

Przede wszystkim zawieszenie broni

Maas podkreślił, że ważne jest, by UE zajęła teraz jasne stanowisko. Inni aktorzy, tacy jak Stany Zjednoczone, również próbowali „na arenie międzynarodowej za pomocą dyplomacji przed i za kulisami" nakłonić obie strony do zgody na zawieszenie broni. Przyznał, że istnieją „bardzo różne stanowiska w sprawie konfliktu bliskowschodniego" nie tylko w UE, ale także np. w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Teraz jednak ważne jest, aby wszyscy, „którzy mają wpływy", wykorzystali je do osiągnięcia „zawieszenia broni". Po osiągnięciu tego celu „należy przedstawić plan", w jaki sposób Izraelczycy i Palestyńczycy będą mogli powrócić do bezpośrednich negocjacji.

Węgierskie oskarżenia

We wtorek ministrowie spraw zagranicznych UE omówili podczas wideokonferencji sytuację na Bliskim Wschodzie. 26 z 27 państw członkowskich poparło wezwanie do „natychmiastowego zaprzestania wszelkiej przemocy" i „wprowadzenia zawieszenia broni". Węgry odrzuciły ten postulat. Węgierski minister spraw zagranicznych Peter Szijjarto oskarżył UE o przeciwstawianie się Izraelowi. Sprzeciw Węgier uniemożliwił przyjęcie wspólnego stanowiska

(DPA, AFP/sier)

