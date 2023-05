MOZ: więcej imigrantów na granicy we Frankfurcie nad Odrą

Policja federalna w niemieckiej Brandenburgii zatrzymuje ostatnio coraz więcej grup migrantów, które nielegalnie przedostają się do Niemiec przez granicę z Polską. Jak podaje w czwartek (4.05.2023) regionalny dziennik „Maerkische Oderzeitung” (MOZ), w marcu br. w całym regionie odnotowano 800 przypadków nielegalnego przekroczenia granicy z Polską, o 32,2 proc. więcej niż rok wcześniej. W lutym br. było 475 przypadków, zaś w styczniu – 601.

Najwięcej zatrzymanych przekracza granicę przez most w Słubicach i Frankfurcie nad Odrą; w marcu br. było to 528 osób – wynika z policyjnych danych, na które powołuje się gazeta. Wiarygodnych danych za kwiecień policja jeszcze nie ma, ale – jak twierdzi cytowana przez „MOZ” rzeczniczka Alina Mueller – na podstawie aktualnych zgłoszeń można oczekiwać, że liczby znów będą wysokie. Tylko między 28 kwietnia a 1 maja policja federalna odnotowała 67 przypadków nielegalnego przekroczenia granicy – w samym tylko Frankfurcie nad Odrą.

Według „MOZ” we wtorek, 2 maja, w przygranicznym niemieckim mieście zatrzymano grupę 15 mężczyzn z Indii, którzy nie mieli dokumentów, pozwalających na wjazd do Niemiec. W środę, 3 maja, przez most przeszło ośmiu mężczyzn i trzy kobiety z Syrii, Jemenu, Afganistanu i Erytrei. Wszyscy wystąpili o azyl w Niemczech – podaje gazeta.

Apele o przywrócenie kontroli granicznych

„Większość zarejestrowanych osób to obywatele Syrii, Ukrainy, Gruzji i Jemenu (…) Obecnie szlak migracyjny do Niemiec biegnie w szczególności przez Rosję, Białoruś i Polskę” – mówi Alina Mueller niemieckiemu dziennikowi.

Jak wyjaśnia gazeta, policja federalna, która patroluje granice i może operować na obszarze sięgającym do 30 km w głąb lądu, dokumentuje i rejestruje przypadki nieleganego wjazdu na terytorium Niemiec, ale nie może zawrócić zatrzymanych osób. Takie działania na granicy wewnętrznej strefy Schengen byłyby możliwe tylko wówczas, gdyby kraj członkowski notyfikował Komisji Europejskiej przywrócenie kontroli granicznych. We wrześniu 2022 roku postąpiły tak Austria i Czechy, przywracając czasowo kontrole na granicy ze Słowacją – przypomina „Maerkische Oder Zeitung”.

Przewodniczący Związku Zawodowego Policji Federalnej Heiko Teggatz domaga się zastosowania takich środków także przez Niemcy na granicy z Czechami w niemieckiej Saksonii. Jednak szefowa MSW Nancy Faeser odrzuca taką możliwość.

Osoby zatrzymane po nielegalnym przekroczeniu granicy, które mają prawo do ochrony międzynarodowej, kierowane są do ośrodków przejściowych. Dzieci przekazuje się pod opiekę Jugendamtu urzędu ds. dzieci i młodzieży. Według danych „MOZ” od 1 stycznia do 24 kwietnia br. pod opiekę Jugendamtu we Frankfurcie nad Odrą oddano 73 dzieci i nastolatków.