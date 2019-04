MOZ o reparacjach: rozdrapywanie starych ran

„Po klęsce w 1945 r. Niemcy zrobiły wiele, by wyciągnąć polityczne wnioski z popełnionych zbrodni i by przynajmniej trochę złagodzić cierpienia tych, którzy przeżyli i przede wszystkim zyskać nowe zaufanie” – pisze w internetowym wydaniu „Maerkische Oderzeitung" (MOZ). Ukazujący się we Frankfurcie nad Odrą dziennik komentuje decyzję greckiego parlamentu, który zobowiązał rząd Aleksisa Ciprasa do podjęcia niezbędnych kroków w żądaniu reparacji od Niemiec. Autor komentarza w MOZ, Dietrich Schroeder zauważa, że Niemcy utraciły w wyniku wojny jedną trzecią terytorium. „Nawet w tej trudnej kwestii postawiono w 1990 r. kropkę” – czytamy.

Pokój w Europie

Zdaniem autora, jeśli teraz polski rząd i grecki parlament nadal są zdania, że ​​Niemcy nie zapłacili w wystarczającym stopniu za swoją winę, „to jest to przede wszystkim gorzkie”. „Czy wspólny sukces Europejczyków nie polega na tym, że – z wyjątkiem byłej Jugosławii – jeszcze nigdy tak długo nie żyliśmy ze sobą w pokoju, jak od 1945 roku?” – pyta Schroeder.

Gesty dobrej woli

Autor przyznaje, że polscy czy greccy robotnicy przymusowi i rodziny ofiar otrzymali niższe odszkodowanie niż np. obywatele USA czy Izraela. „Można sobie wyobrazić, że wobec Polski i Grecji istnieją jeszcze inne gesty dobrej woli, takie jak restytucja dóbr kultury czy odbudowa (…) Pałacu Saskiego”.

Powinien im towarzyszyć duch współpracy, a nie „rozdrapywanie starych ran. Albo absurdalnie wysokie roszczenia setek miliardów euro” – czytamy. „Tak czy owak dobrego sąsiedztwa i zaufania nie można kupić za pieniądze” – konstatuje MOZ.