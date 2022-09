„Most Londyński się zawalił”. Co będzie się działo po śmierci królowej

Tak zwany „D-Day” – dzień śmierci królowej – nadszedł w czwartek, 8 września. Zgodnie z przewidzianym na tę okoliczność protokołem prywatny sekretarz Elżbiety II musiał poinformować o jej śmierci nowo mianowaną premierkę Liz Truss słowami: „London Bridge is down” („Most Londyński się zawalił”)

Potem ruszyła biurokratyczna procedura: telefonicznie poinformowano o śmierci królowej ministrów, a następnie sekretarzy stanu, z prośbą o dyskrecję. Parę godzin później informacja oficjalnie przekazana została społeczeństwu za pośrednictwem mediów. W ciągu dziesięciu minut wszystkie flagi na budynkach publicznych zostały opuszczone do połowy masztu. W kanałach społecznościowych Pałacu Buckingham i rządu pojawiły się czarne banery i nekrolog na czarnym tle.

Karol jest najstarszym synem królowej Elżbiety II i jej następcą na tronie

Uroczystości pogrzebowe za 10 dni

Teraz przyszły król Karol III musi przygotować się do wystąpienia przed narodem jako nowa głowa państwa. Następnie odbędzie się nabożeństwo żałobne w katedrze św. Pawła w Londynie. Przez najbliższe dziesięć dni – aż do pogrzebu królowej – rząd zawiesi swoją pracę. Protokół „London Bridge” będzie jednak kontynuowany. Każdy dzień jest numerowany i na każdy z nich precyzyjnie zaplanowane są konkretne procedury, oznaczone kryptonimami.

Dzień 1 („D-d+1”) do Dnia 5: Nowy król

Dzień po śmierci królowej Karol ma zostać oficjalnie ogłoszony nowym królem o godzinie 10:00. Intronizacja Karola też ma swój kryptonim: „Wiosenny przypływ”. O godz. 15.30, zgodnie z protokołem, odbędzie się pierwsza audiencja premiera i gabinetu z nowym królem.

Ponieważ królowa zmarła w Szkocji, jej trumna – według brytyjskich źródeł – ma być najpierw przetransportowana do Edynburga, a dopiero potem do Londynu, do Pałacu Buckingham. W Edynburgu trumna królowej ma być wystawiona w siedzibie monarchów – Pałacu Holyrood – i w katedrze św. Idziego. Brytyjskie media podają, że ciało królowej zostanie przewiezione do Edynburga najpewniej w niedzielę, a do Londynu – we wtorek (dzień 5).

Kaplica św. Jerzego na zamku Windsor będzie miejscem ostatniego spoczynku królowej Elżbiety

W Londynie będą czekać na nią premier i członkowie gabinetu. Transport będzie miał kryptonim „Jednorożec”. Jeśli transport kolejowy z jakichś powodów nie będzie możliwy, trumna zostanie przetransportowana drogą lotniczą.

Trzeciego dnia rano nowy król przyjmie kondolencje w Westminsterze, a po południu wyruszy w swoją pierwszą podróż w nowej roli po Wielkiej Brytanii, tradycyjnie zaczynając od Szkocji.

Kiedy Karol dotrze do Irlandii Północnej, w Londynie będą trwać próby operacji „Lew”: przeniesienia królewskiej trumny z Pałacu Buckingham do Pałacu Westminsterskiego, siedziby rządu. Następnego dnia odbędzie się już właściwa procesja, a po niej nabożeństwo. W pałacu trumna będzie wystawiona przez trzy dni, podczas których mieszkańcy Wielkiej Brytanii będą mogli osobiście oddać hołd zmarłej królowej. Również to wydarzenie ma swój kryptonim: „Pióro”. W międzyczasie będą trwać próby przed państwowym pogrzebem, a król Karol dotrze do następnego przystanku na swojej oficjalnej podróży inauguracyjnej – do Walii.

Dzień 10: Pogrzeb państwowy

Oficjalne uroczystości odbędą się w Opactwie Westminsterskim, a w południe Brytyjczycy w całym kraju uczczą pamięć królowej dwoma minutami ciszy. Dzień pogrzebu będzie ogłoszony świętem państwowym, ale to pracodawcy zdecydują, czy tego dnia dadzą swoim pracownikom dzień wolny od pracy.

Trumna zmarłej królowej będzie wystawiona przez trzy dni w Pałacu Westminsterskim

Po oficjalnym pogrzebie trumna zostanie przeniesiona do kaplicy św. Jerzego na zamku Windsor, gdzie podczas kolejnego nabożeństwa nastąpi ostateczne pożegnanie z królową. Trumna Elżbiety zostanie złożona w rodzinnej kaplicy grobowej jej ojca króla Jerzego VI, zmarłego w 1952 r., i obok jej zmarłego rok wcześniej męża – księcia Filipa, którego ciało zostanie teraz tu przeniesione z królewskiej krypty.