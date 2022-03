„Most kolejowy”. Niemieckie koleje z pomocą humanitarną dla Ukrainy

Niemieckie koleje Deutsche Bahn (DB) poinformowały, że stworzyły sieć logistyczną do transportu towarów do Ukrainy. – Nie zostawimy cierpiących ludzi w Ukrainie samych – powiedziała dziś (7.3.2022) Sigrid Nikutta, członkini zarządu Deutsche Bahn, odpowiedzialna za przewozy towarowe. We współpracy z polską filią DB Cargo i ukraińskimi kolejami dary będą przewożone na Ukrainę pociągami towarowymi.

DB uruchomiła infolinię

Tysiące ton żywności, wody pitnej i artykułów sanitarnych zostanie przetransportowanych bezpośrednio do Ukrainy – wyjaśnia niemiecki koncern. W tym celu dary od hurtowników i firm spożywczych są zbierane ciężarówkami w Niemczech, a następnie pakowane do kontenerów i ładowane do pociągów towarowych. Ten „most kolejowy” ma jeszcze niewykorzystane moce – informuje DB. Firmy i więksi darczyńcy mogą się kontaktować z Deutsche Bahn za pośrednictwem specjalnie uruchomionej infolinii: +49 30 720220640.

W przyszłości ta sieć logistyczna będzie mogła również przyjmować dary od osób indywidualnych. W najbliższych dniach zostaną uruchomione punkty zbiórki w różnych oddziałach firmy logistycznej DB Schenker. Punkty będą wspierane przez Federalną Agencję Pomocy Technicznej (THW). Każdy chętny będzie miał możliwość przekazania rzeczy szczególnie potrzebnych w Ukrainie.

Przeciążone drogi

Transport kolejowy materiałów pomocowych jest obecnie jedyną możliwością dostarczenia na Ukrainę pilnie potrzebnych artykułów. – Infrastruktura drogowa i przejścia graniczne między Polską a Ukrainą są całkowicie przeciążone – wyjaśniła Sigrid Nikutta. Ponadto brakuje kierowców samochodów ciężarowych. – Pociągi towarowe przejeżdżają, a jeden pociąg może przewieźć nawet 52 kontenery – podkreśliła Nikutta. Pozwoli to na transport pomocy humanitarnej do wciąż działających terminali na wschodzie i zachodzie kraju.

Niemiecki minister transportu Volker Wissing powiedział w weekend gazecie „Bild am Sonntag”, że sieć logistyczna nie powinna być „jednorazowym działaniem”. „Budujemy w ten sposób most kolejowy, który długotrwale pomoże mieszkańcom Ukrainy” – powiedział Wissing.

Wsparcie potrzebne jest także w Polsce: według Wissinga około 100 000 Ukraińców pracuje w Polsce w sektorze logistycznym, a wielu z nich otrzymało już wezwanie do armii. „Utrzymanie stabilnych łańcuchów dostaw będzie dla Polski herkulesowym zadaniem” – stwierdził minister transportu Niemiec.

(AFP/dom)