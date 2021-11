Moskwa: Zachód ponosi winę za kryzys na granicy

Siergiej Ławrow powiedział we wtorek (9.11.2021) w Moskwie, że Zachód, z NATO i Unią Europejską włącznie, przez całe lata usiłował zmusić mieszkańców Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej do przejęcia zachodniego stylu życia. Agencja DPA pisze, że Rosja już wcześniej zarzucała państwom Zachodu wzbudzanie niepokoju w takich krajach jak Afganistan czy Irak, co zmuszało ludzi do uchodźstwa. Ławrow oświadczył, że problem z uchodźcami koczującymi w Białorusi przy granicy z Polską musi zostać rozwiązany na gruncie humanitarnych zasad prawa międzynarodowego.

Mińsk zapowiedział we wtorek organizację dostaw humanitarnych na pogranicze. EU zarzuca białoruskiemu władcy Aleksandrowi Łukaszence, że celowo sprowadza na granicę z Polską migrantów z krajów trzecich, w odwecie za unijne sankcje na jego reżim.

Moskwa gotowa do pomocy

Kreml wyraził troskę z powodu rosnących napięć na granicy. Ważne jest, by obie strony zachowywały się „odpowiedzialnie” – powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow agencji Interfax. W przypadku Białorusi ma to miejsce – podkreślił. „Mamy nadzieję, że nie przyjmie to formy, która mogłaby w jakikolwiek sposób stanowić zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa” – oświadczył rzecznik Kremla cytowany przez DPA.

Niemiecka agencja przypomina, że rosyjski prezydent Władimir Putin wielokrotnie obiecywał Łukaszence wsparcie wojskowe w przypadku zagrożenia z Zachodu. W zeszłym tygodniu Putin i Łukaszenka zdecydowali o zacieśnieniu współpracy w ramach unii swoich państw, czyli Związku Rosji i Białorusi.

