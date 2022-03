Moskwa spłaci długi rublami. „Odpowiedź na sankcje”

Rosja grozi, że spłaci swoje długi walutowe mocno zdewaluowanym rublem. Ministerstwo Finansów w Moskwie ogłosiło, że wstępna procedura w tej sprawie już została zatwierdzona.

Odpowiedź na sankcje

W odpowiedzi na sankcje gospodarcze nałożone na Rosję przez Zachód rząd w Moskwie postanowił, że zobowiązania finansowe wobec „nieprzyjaznych państw” będą regulowane wyłącznie w rublach.

To, czy długi te zostaną faktycznie spłacone, zależy od ograniczeń nałożonych na rosyjski rząd i rosyjski bank centralny w związku z sankcjami – poinformował resort. Płatności ponadto byłyby dokonywane wyłącznie po kursie wymiany rosyjskiego banku centralnego.

– Twierdzenia, że Rosja nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań w zakresie spłaty jej długu państwowego, są nieprawdziwe – oświadczył minister finansów Federacji Rosyjskiej Anton Siluanow. – Mamy środki niezbędne do obsługi naszych zobowiązań.

Tylko w środę, 16 marca, rząd Rosji musi spłacić swoim wierzycielom 117 mln dolarów z tytułu dwóch obligacji denominowanych w amerykańskiej walucie.

Sprzeczne wypowiedzi

Zachodnie sankcje nałożone na Rosję po inwazji na Ukrainę odcięły ją od ważnych części światowych rynków finansowych i wywołały największy kryzys gospodarczy od czasu upadku Związku Radzieckiego w 1991 roku. Wiele rosyjskich banków zostało wykluczonych z międzynarodowej sieci płatniczej SWIFT, co utrudnia im przepływ pieniędzy poza Rosją.

Mając to na uwadze w niedzielę (13.03.2022) minister finansów Rosji zasiał wątpliwości co do spłaty zadłużenia.

Kolejka do bankomatu w Moskwie

– Mamy do dyspozycji łącznie około 640 mld dolarów, z których około 300 mld dolarów z tej rezerwy znajduje się obecnie w stanie, w którym nie możemy ich wykorzystać – powiedział Siluanow w wywiadzie dla stacji telewizyjnej Rossija 1. – Z powodu zamrożenia środków przez USA, UE i inne państwa, Rosja ma problemy z wypełnieniem niektórych zobowiązań i spłatą niektórych długów – wyjaśnił. Zwrócił uwagę, że część złota i rezerw walutowych jest przechowywana w chińskich juanach, a Zachód wywiera na Pekin presję, by ograniczył handel z Moskwą. Minister jednak wyraził przekonanie, że stosunki Rosji z Chinami będą się nadal poprawiać.

Obniżenie oceny przez agencje ratingowe

Kilka agencji ratingowych obniżyło ostatnio swoją ocenę wiarygodności kredytowej Rosji do poziomu śmieciowego. Sankcje okazały się „poważnym wstrząsem dla fundamentów kredytowych Rosji i mogły podważyć jej gotowość do obsługi długu państwowego”, jak uzasadniała decyzję w tej sprawie agencja Fitch, ostrzegając, że sankcje mogą również wpłynąć na gotowość Rosji do spłaty zadłużenia.

Agencja Moody's z kolei stwierdziła, że zakres i dotkliwość sankcji „przekroczyły początkowe oczekiwania”.

(DPA, RTR/jak)

