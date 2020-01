Morawiecki w Berlinie zachwala polską gospodarkę

Premier Mateusz Morawiecki uczestniczył w środę (08.01.2020) w Berlinie w „szczycie gospodarczym”, organizowanym przez redakcję dziennika „Die Welt” i wydawnictwo Axel Springer. Ta zamknięta dla innych mediów konferencja gromadzi czołowych przedstawicieli świata polityki i gospodarki.

Jak relacjonował szef polskiego rządu po spotkaniu, starał się pokazać jego uczestnikom, „na czym polega nasz nowy model gospodarczy” oraz w jaki sposób „Polska, która stabilizuje swoją sytuację budżetową, jest w stanie wydawać sporo pieniędzy na politykę społeczną, a jednocześnie wypełniać swoje zobowiązania wobec Paktu Północnoatlantyckiego”, czyli przeznaczać na obronność 2 procent swojego PKB, „a w tym samym czasie wydawać sporo na rozwój infrastruktury”.

„Spotkało się to z bardzo dużym zainteresowaniem czołowych działaczy gospodarczych, czołowych przedstawicieli świata biznesu niemieckiego. Wielu z nich jest obecnych w Polsce, ale wielu także rozważa zainwestowanie w Polsce. Nam oczywiście zależy na tym, by w Polsce pojawiało się jak najwięcej projektów, zwłaszcza typu green field, czyli od nowa stawianych fabryk” – powiedział Morawiecki. „Zwłaszcza zależy nam na projektach innowacyjnych, o czym także była tu mowa” – dodał.

Polsko-niemiecki silnik?

Polski premier przekonywał też, że „Polska jest mocno włączona w gospodarcze mechanizmy Europy” i „staje się lokomotywą gospodarczą Europy”.

„Trzeba być skromnym, ale od czasu do czasu warto się pochwalić. I tutaj mogłem pochwalić polską gospodarkę, bo dzięki polskim przedsiębiorcom i pracownikom jesteśmy na ustach światowego, niemieckiego i europejskiego biznesu jako kraj, który znakomicie godzi cele społeczne z celami rozwojowymi i jednocześnie potrafi zapewnić stabilność fiskalną i makroekonomiczną” – powiedział Mateusz Morawiecki.

Choć czasy dla gospodarki nie są łatwe, to – jego zdaniem – „Polska gospodarka potrafi dobrze nawigować wśród raf i wyzwań dla gospodarki całego świata”.

Według premiera zadawano mu pytania o to, czy gospodarkę europejską może napędzać „polsko-niemiecki silnik”. „Chciałbym bardzo, by polsko-niemiecko-francuski Trójkąt Weimarski był takim silnikiem” „Cieszę się, że polsko-niemieckie relacje są dobre, a nawet bardzo dobre” – powiedział Morawiecki.

Niemieccy ekonomiści nie spodziewają się znaczącej poprawy dynamiki wzrostu PKB w 2020 roku. Według szacunków w ubiegłym roku niemiecka gospodarka rozwijała się w tempie 0,5 proc PKB. Tymczasem w Polsce w III kwartale ub. roku PKB wzrósł o 3,9 rok do roku.

Nadzieja na deeskalację

Na spotkaniu z dziennikarzami odniósł się też do sytuacji na Bliskim Wschodzie i następstw konfliktu między Iranem a USA. Jego zdaniem jest nadzieja na deeskalację tych napięć. „Tak odczytuję ostatnie oświadczenie prezydenta Trumpa. Mam nadzieję, że nie dojdzie do dalszego wzrostu napięć, jakichś prowokacji” – powiedział szef polskiego rządu. „Jest duża nadzieja, że sprawy pójdą w lepszym kierunku, niż wydawało się jeszcze rano czy w nocy” – dodał.

Mateusz Morawiecki podkreślił, że polskim żołnierzom obecnym w regionie nie groziło niebezpieczeństwo w związku z irańskim ostrzałem baz wojsk amerykańskich w Iraku. „Otrzymaliśmy odpowiednie sygnały” - powiedział premier.

Pytany, o możliwość większego zaangażowania NATO, o czym mówił prezydent Trump, Morawiecki powiedział, że „odradzałby jakąś odruchową reakcję w jakąkolwiek stronę, czyli albo gwałtownego wycofania się albo eskalowania obecności czy napięć”. „Polska chce doprowadzić do obniżenia napięć, w szczególności z naszymi partnerami z NATO, ale nie tylko. Poprzez nasze tradycyjnie dobre kontakty na Bliskim Wschodzie, zabiegamy poprzez nasza dyplomację, aby ten konflikt raczej przygasł, niż żeby uległ eskalacji” – poinformował Morawiecki.

