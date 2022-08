Molestowanie seksualne przez księży. Ponad 500 ofiar w diecezji Trewir

Niezależna komisja ds. rozliczeń z nadużyciami seksualnymi w diecezji trewirskiej zidentyfikowała do tej pory 513 ofiar oraz 195 sprawców – wynika z pierwszego wstępnego raportu przedstawionego przez komisję w Trewirze. Odkryte przypadki nadużyć pochodzą z lat 1946-2021. Niektórych poszkodowanych nie udało się w pełni zidentyfikować, a jedynie anonimowo.

Komisja zarzuciła osobom odpowiedzialnym w diecezji, że przez dziesięciolecia tuszowały nadużycia seksualne księży. Gdy przypadki molestowania wychodziły na jaw, sprawcy byli przenoszeni w obrębie diecezji lub poza nią – także po to, by chronić ich przed odpowiedzialnością karną. Ponadto w wielu przypadkach nie podjęto żadnych środków w celu ochrony potencjalnych ofiar w nowych miejscach pracy przeniesionych duchownych.

Sprawcy chronieni, ofiary nie

Z akt komisja odnotowała dwa „poważne przypadki” obejmujące lata 1955-1975. Jeden z księży po wielu nadużyciach i nakazie aresztowania został wysłany do Paragwaju „po specjalnej interwencji diecezji Trewir”. Inny ksiądz, choć wcześniej skazany za nadużycia w Austrii, otrzymał stanowisko w diecezji trewirskiej, a następnie wykorzystywał seksualnie nieletnich w regionie Eifel.

Komisja zażądała, by diecezja ułatwiła poszkodowanym wgląd w akta. Ponadto diecezja ma regularnie i intensywniej informować o wewnętrznych dochodzeniach kościelnych. „Sytuacji osób poszkodowanych poświęcono zdecydowanie zbyt mało uwagi w wewnętrznym, kościelnym rozpatrywaniu przypadków nadużyć” – czytamy w raporcie. Dlatego należy stworzyć w diecezji specjalny punkt kontaktowy i doradczy dla osób molestowanych przez księży.

Ekspertyza do października

Siedmioosobowa komisja składa się z osób poszkodowanych i ekspertów, a na jej czele stoi były minister sprawiedliwości Nadrenii-Palatynatu Gerhard Robbers. Komisja działa już od roku i przez sześć lat ma badać przypadki nadużyć w diecezji. Niezależnie od komisji przypadki molestowania bada także Uniwersytet w Trewirze. Komisja zakłada więc, że znajdą się kolejne ofiary.

Do połowy października komisja chce przedstawić pierwsze opracowanie dotyczące nadużyć za kadencji byłego biskupa Trewiru Bernharda Steina (1904-1993). Oskarża się go o to, że w latach 1967-1980 wiedział o tym, że duchowni wykorzystywali dzieci i krył ich.

(DPA, KNA, EPD/dom)