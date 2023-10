Niemiecki eksport w dół. Podpora gospodarki się chwieje

Niemiecki eksport spadł w sierpniu o 1,2 proc. w porównaniu do lipca. To trzykrotnie więcej niż prognozowali ekonomiści. W ujęciu rocznym spadek wyniósł aż 5,8 proc. – podał w czwartek (5.10) Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden.

Import skurczył się nieznacznie w porównaniu do lipca br. – o 0,4 proc. Jednak rok do roku spadek niemieckiego importu wyniósł aż 16,8 proc.

Według najnowszych danych w sierpniu Niemcy wyeksportowały towary o wartości 127,9 mld euro, zaś wartość importu wyniosła 111,4 mld euro po korekcie kalendarzowej i sezonowej.

Niemiecki handel zagraniczny na równi pochyłej

– Niemiecki handel zagraniczny znalazł się na równi pochyłej – powiedział ekonomista Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (DIHK) Volker Treier, cytowany przez agencję Reuters. – Zazwyczaj pewna podpora niemieckiej gospodarki, jaką jest handel zagraniczny, niepokojąco się chwieje – dodał. Według niego za granicą słabnie popyt na maszyny i półprodukty, które są zazwyczaj niemieckimi hitami eksportowymi.

Ekonomiści przewidują, że w zakończonym właśnie trzecim kwartale 2023 r. największa europejska gospodarka ponownie odnotuje recesję. – Podobnie jak reszta niemieckiej gospodarki, eksporterzy pozostają w fazie między recesją a stagnacją.Prawdopodobieństwo, że niemiecka gospodarka znajdzie się w recesji w trzecim kwartale, pozostaje duże – ocenił główny ekonomista ING Carsten Brzeski. – Handel nie jest już silnym, odpornym motorem wzrostu, jakim był kiedyś, ale raczej hamulcem – dodał.

Wielka Brytania traci na znaczeniu

Według najnowszych danych niemiecki eksport do krajów UE skurczył się w sierpniu o 1,5 proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a jego wartość wyniosła 69,6 mld euro. Z kolei wywóz towarów do krajów spoza UE spadł o 0,9 proc., do 58,3 mld euro. Najważniejszym odbiorcą niemieckiego eksportu pozostają Stany Zjednoczone, gdzie w sierpniu sprzedano towary o wartości 13,3 mld euro (minus 1,3 proc.). Zwiększył się eksport do Chin – o 1,2 proc., do 8,4 mld euro. Na znaczeniu jako partner handlowy Niemiec traci z kolei Wielka Brytania; eksport do tego kraju spadł o 4,2 proc., do 6 mld euro.

Niemcy odnotowały w tym roku znaczny wzrost eksportu do Ukrainy. Od stycznia do sierpnia br. jego wartość wyniosła ponad 4,4 mld euro, o 52,5 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2022 roku. Prawdopodobnie związane jest to z dostawami uzbrojenia do tego kraju.

Na razie nie ma perspektyw na szybka poprawę sytuacji. Wskaźnik Trade Indicator Instytytu Gospodarki Światowej (IfW) w Kilonii sygnalizuje ponowny spadek zarówno eksportu, jak i importu we wrześniu br. Co więcej, nastroje w branży eksportowej są obecnie najgorsze od ponad trzech lat. Według monachijskiego instytutu Ifo barometr oczekiwań eksportowych spadł we wrześniu do minus 11,3 punktu z minus 6,5 punktu w sierpniu. Zdaniem szefa grupy badawczej Ifo Klausa Wohlrabe jedną z przyczyn słabości gospodarki eksportowej jest wzrost stóp procentowych w ramach walki z inflacją, przez co rosną koszty finansowania. Wyższe stopy procentowe „tłumią popyt na niemieckie towary” – ocenił ekonomista.

RTR/ widz