Można przewidzieć przebieg COVID-19. Proste badanie

W początkowym stadium COVID-19 ma dość łagodne objawy. Dopiero po ok. tygodniu stan pacjentów w ciężkich przypadkach drastycznie się pogarsza. U osób z chorobami współistniejącymi czy starszych pacjentów dzieje się to często tak szybko, że dochodzi do znacznego uszkodzenia płuc, naczyń krwionośnych i innych narządów, tak że na terapię może być za późno. Temu można jednak ewentualnie zapobiec – twierdzą lekarze z kliniki uniwersyteckiej w Getyndze. Stwierdzili oni bowiem, że nawet na kilka dni przed gwałtownym pogorszeniem się stanu pacienta, badanie moczu może wykazać, czy pacjentowi grozi ciężki przebieg choroby i jaką należy zastosować terapię – donoszą m.in. portal n-tv i Redaktionsnetzwerk Deutschland.

– Stwierdziliśmy anomalie w próbkach moczu pacjentów z COVID-19, których stan w ciągu kilku dni bardzo się pogorszył – wyjaśnia prof. Oliver Gross, autor pracy badawczej na ten temat zamieszczonej w fachowym czasopiśmie medycznym „The Lancet“.

Wcześniej niż normalne objawy

Badacze zajęli się szczególnie markerami wskazującymi na uszkodzenie nerek lub naczyń krwionośnych: podwyższonym poziomem krwi, białych krwinek i albuminy w moczu. Te markery występują w wielu przypadkach jeszcze przed znanymi symptomami jak kaszel czy duszności. Nawet, jeżeli tylko jeden z tych trzech wskaźników jest znacznie zmieniony, istnieje wysokie ryzyko, że stan pacjenta będzie się bardzo szybko pogarszał - podkreśla nefrolog prof. Gross.

Naukowcy zwrócili uwagę na zawartość albuminy oraz badali tzw. antytrombinę III, czyli białko krwi, odpowiedzialne za hamowanie krzepnięcia krwi. Sygnałem alarmowym jest spadek tego wskaźnika poniżej 60 proc. normy lub kiedy zawartość albuminy spada poniżej 2 mg na decylitr osocza.

Takie wartości wskazują na dwie zmiany chorobowe, wymagające określonych terapii. W przypadku poważnego braku albuminy tkanka płuc puchnie, utrudniając wymianę tlenu. Antidotum na to są wysokie dawki leków odwadniających i środki stabilizujące układ krążenia. Niski poziom antytrombiny III wykazuje, że krzepliwość krwi jest już znacznie wyższa i grożą zakrzepy naczyniowe lub zatory płucne.

U pacjentów należy wtedy stosować środki rozrzedzające krew jak heparyna, aby zapobiec tworzeniu się zakrzepów - wyjaśniają naukowcy.

Wczesna diagnoza i terapia

Wyniki ich badań umożliwiają nie tylko wczesną i odpowiednią terapię, lecz wskazują także na to, że SARS-CoV2 u pacjentów z ciężkim przebiegiem COVID-19 we wczesnym stadium choroby wywołuje ogólnoustrojowe zapalenie naczyń krwionośnych. Zdaniem naukowców badanie moczu już na wczesnym etapie COVID-19 może w decydujący sposób przyczynić się do wczesnego rozpoznania tych komplikacji i ich terapii. W ten sposób można by zapobiec powstania u pacjentów stanu zagrażającego życiu czy nawet zgonowi. Poza tym u pacjentów można odpowiednio wcześniej zastosować specjalne terapie – podkreśla współautorka pracy badawczej Simone Scheithauer.