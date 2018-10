Mniej tłuszczu i cukru. Niemcy mają się zdrowiej odżywiać

Gotowe dania takie jak mrożona pizza czy lasagne mają zawierać w przyszłości mniej tłuszczu, soli i cukru. Przewiduje to umowa zasadnicza zawarta przez federalną minister rolnictwa i polityki żywnościowej Julię Klöckner (CDU) z szeregiem związków branży spożywczej. Z myślą o groźbie nadwagi u dzieci w przyszłości mają się też zmniejszyć porcje gotowych produktów.

Branża spożywcza zamierza do końca roku wypracować szczegóły. Ma to być jej wkładem w rządową strategię walki z otyłością.

– Gospodarka po raz pierwszy rozeznała, że jest częścią rozwiązania problemu otyłości – stwierdziła z satysfakcją Klöckner. Jak dodała, w zawartej właśnie umowie zasadniczej chodzi o to, by do realizacji tej strategii „na zasadzie dobrowolności włączyło się możliwie wiele firm”.

Na nadwagę cierpi 52 proc. Niemców, w 1999 r. było to jeszcze "tylko" 48 proc.

Głosy krytyki

Pierwsza próba zainicjowania strategii walki z otyłością podjęta przez rząd wielkiej koalicji wywołała w branży spożywczej ostre protesty, ale są producenci, którzy już wprowadzili podobne programy. Według ministerstwa rolnictwa i polityki żywnościowej przemysł spożywczy zobowiązał się, że od 2019 r. będzie stopniowo obniżał w gotowych daniach zawartość tłuszczu, soli i cukru, by ostatecznie w 2025 r. osiągnąć wyznaczone cele. Największe w Niemczech stowarzyszenie firm spożywczych BLL podkreśla, że zmiana nie może nastąpić z dnia na dzień, tylko stopniowo, żeby konsumenci mogli się przyzwyczaić do nowych receptur.

Niemiecka organizacja konsumencka Foodwatch skrytykowała przyjętą przez minister Klöckner zasadę dobrowolności przemysłu spożywczego we wdrażaniu założeń inicjatywy. Firmy produkujące żywność nie tylko mogą same zadecydować, czy oferowane przez nie gotowe dania będą zdrowsze czy nie, ale mają też na to stanowczo za dużo czasu, bo aż do 2025 roku.

Walka z nadwagą

43 proc. kobiet w Niemczech, 62 proc. mężczyzn i 15 proc. dzieci cierpi w Niemczech na nadwagę. Nadmierne spożywanie cukru, tłuszczy i soli zwiększa ryzyko zachorowania m.in. na cukrzycę, jest też częstą przyczyną chorób układu krążenia. Dlatego, jak tłumaczy min. Klöckner, celem inicjatywy jest zmniejszenie liczby chorób spowodowanych niewłaściwą dietą.

(dpa / stas)