Miss Germany: transpłciowa finalistka chce wygrać konkurs

Około 15 tysięcy kobiet ubiegało się w całych Niemczech o tytuł następnej Miss Germany – poinformowali organizatorzy konkursu. We wtorek ogłoszono nazwiska dziesięciu finalistek – a jedna z nich od razu trafiła na pierwsze strony gazet: to transpłciowa Saskia von Bargen, która mieszka z rodzicami i trzema młodszymi siostrami w wiosce Friedrichsfehn w Dolnej Saksonii.

Na fotografiach z dzieciństwa Saskia widzi chłopca – który uwielbiał nosić sukienki i bawił się z innymi dziewczynkami. Już w wieku zaledwie pięciu lat Saskia von Bargen oznajmiła, że jest dziewczynką. „Moi rodzice szybko sobie uświadomili, że nie chodzi tylko o pewną fazę” – mówi. O matce i ojcu, którzy ją od początku wspierali, wyraża się w samych superlatywach. Jednak w szkole nie było wcale tak łatwo z akceptacją. Żeby nie narażać się na mobbing, ubierała się jak chłopiec.

Dziesięć finalistek wyborów Miss Germany 2023

W wieku jedenastu lat von Bargen zaczęła przyjmować blokery hormonów, żeby powstrzymać męskie dojrzewanie. Dwa lata później dostała hormony żeńskie. Wtedy również dokonała outingu w szkole. Jej życie stało się prostsze, czuła się coraz bardziej akceptowana. Po osiągnięciu pełnoletności poddała się operacji korekty płci. Wyszukała sobie również imię: Saskia.

Konkurs w nowej odsłonie

Wybory Miss Germany odbywają się od niemal stu lat. Aby zwyciężyć w tym konkursie piękności, trzeba było kiedyś przede wszystkim dobrze wyglądać i umieć chodzić w stroju kąpielowym tanecznym krokiem po wybiegu jak modelka. Jednak przedsiębiorstwo organizujące co roku ten ogólnokrajowy konkurs dokonało w 2019 roku radykalnego zwrotu.

Od tego czasu kandydatki nie muszą się już prezentować w bikini na wybiegu. Zaprzestano też mierzenia wzrostu i wagi. Wygląd zewnętrzny w ogóle nie odgrywa już roli – podkreśla Jil Andert z Miss Germany Studios. Kobiety muszą natomiast wykazać się silną osobowością i „mają być źródłem inspiracji” – powiedziała Andert agencji dpa.

W 2022 roku na (urzędującą jeszcze) Miss Germany wybrano aktywistkę, przedsiębiorczynię i aktorkę Domitilę Barros – jako pierwszą woman of colour. Barros dorastała w brazylijskiej faweli i uczyła tam uliczne dzieci czytać i pisać. Obecnie angażuje się na rzecz zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i sprawiedliwości społecznej.

Urzędująca Miss Germany Domitila Barros była pierwszą woman of colour, która wygrała ten konkurs

Na socjolożce Nina Degele z Uniwersytetu Fryburskiego nowy kształt konkursu nie robi wrażenia – uważa ona format Miss Germany po prostu za przestarzały. Twierdzi, że trzeba go „zastąpić czymś zupełnie nowym”.

Ambasadorka osób transpłciowych

Saskia von Bargen mówi natomiast, że wybory Miss Germany to „idealna platforma” do opowiedzenia jej historii. Zgłosiła się do konkursu, by uwrażliwiać innych na tematykę transpłciowości. Ona – ucząca się zawodu specjalisty handlu detalicznego i pracująca w domu mody – pragnie uświadamiać ludziom, jak to jest być kobietą trans.

Otwarcie mówi o tym, co nie udało się w jej pierwszej operacji. Musiała się poddać w sumie 12 zabiegom chirurgicznym. Niczego nie żałuje. Von Bargen postrzega siebie samą jako ambasadorkę sprawy. Jeśli zwycięży, dostanie 25 tysięcy euro, które będzie mogła potem wykorzystać do realizacji swojej misji.

Nie pierwsza kobieta trans w finale

Von Bargen nie jest pierwszą transpłciową uczestniczką, która zaszła tak daleko w wyborach Miss Germany. W ubiegłym roku Gadou z Hanoweru (również w Dolnej Saksonii) awansowała do finału. Ale von Bargen chce wygrać. Ostatnia runda odbędzie się w sobotę w Parku Europejskim w Rust na południowym zachodzie Niemiec. Wśród innych finalistek jest konsultantka do spraw energii, która chce promować kobiety w branży zdominowanej przez mężczyzn, oraz położna, która pragnie otworzyć własną klinikę położniczą.

Konkurs Miss Germany, który odbył się po raz pierwszy w 1927 roku, a później został zakazany przez nazistów, to inna impreza niż wybory Miss Universe Germany. Tam wybiera się oficjalną kandydatkę do wyborów Miss Universe.

(DPA/pesz)

