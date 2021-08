Minister zdrowia: "Ponownie wytrwajmy do wiosny"

Minister zdrowia liczy się z wprowadzeniem w Niemczech nowych ograniczeń od jesieni z powodu pandemii koronawirusa. „Nadchodzi czwarta fala” – miał powiedzieć Jens Spahn, według dziennika „Bild”, podczas otwartego posiedzenia grupy parlamentarnej Unii chadeckiej w Bundestagu. Możliwe jest również ponowne przeciążenie systemu opieki zdrowotnej. Trzeba więc „jeszcze raz wytrzymać do wiosny”.

„Niezaszczepieni najprawdopodobniej niedługo zachorują”

Minister Spahn ponadto zapowiedział, że „trzech na czterech Niemców nie doświadczy w przyszłości żadnych ograniczeń w kontaktach”. Wyraźnie odniósł się do tego, że osoby zaszczepione i ozdrowieńcy powinni być zwolnieni z ograniczeń.

Takie ustalenia bowiem zapadły podczas wideokonferencji kanclerz Angeli Merkel z premierami poszczególnych niemieckich landów. Tylko osoby zaszczepione, ozdrowieńcy albo posiadające aktualny negatywny wynik testu będą mogły korzystać z hoteli, basenów, siłowni, salonów fryzjerskich czy wchodzić do restauracji, szpitali i domów opieki. Nie będzie to dotyczyć dzieci i młodzieży szkolnej. Osoby zaszczepione albo ozdrowieńcy nie będą też musiały poddawać się kwarantannie po powrocie z zagranicznych podróży do krajów uważanych za obszary wysokiego ryzyka.

Jednocześnie, według "Bilda", minister ostrzegł tych, którzy nie zostali zaszczepieni: "Każdy, kto nie jest zaszczepiony, najprawdopodobniej zarazi się w ciągu najbliższych kilku miesięcy".

Współprzewodnicząca Lewicy Janine Wissler ostrzega przed zignorowaniem incydencji

Odejście od wskaźnika incydencji?

Współprzewodnicząca Lewicy Janine Wissler ostrzegła, by nie zaprzestawać wykorzystywania wskaźnika incydencji jako najważniejszego punktu odniesienia w strategii walki z koronawirusem. „Pomimo całej uzasadnionej krytyki, incydencja oraz podstawowa liczba odtwarzania (wartość R) są nadal rozsądniejszymi wskaźnikami wystąpienia infekcji” – powiedział Wissler tygodnikowi „Spiegel”.

„Ci, dla których hospitalizacja jest punktem odniesienia, ignorują zmagania tych, którzy nie mają ciężkiego przebiegu choroby, ale cierpią z powodu długotrwałych konsekwencji” – krytykowała lewicowa polityk, komentując działania niektórych krajów związkowych.

W Niemczech coraz głośniej mówi się jednak o tym, że wskaźnik zapadalności to za mało, aby na jego podstawie wprowadzać w Niemczech nowe obostrzenia, zwłaszcza wobec postępującej akcji szczepień. Proponowane są inne rozwiązania, m. in. uwzględnianie aktualnej sytuacji w służbie zdrowia i obłożenia szpitali lub wskaźnik oddający dynamikę infekcji i łączący poziom zaszczepienia oraz incydencji.

Według Instytutu Roberta Kocha ogólnokrajowa siedmiodniowa zachorowalność ponownie wzrosła i wynosi obecnie 32,7. W związku z tym w ciągu 24 godzin zarejestrowano 5644 nowych infekcji i 11 innych zgonów związanych z koronawirusem.

(DW, AFP/jak)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>