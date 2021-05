Minister zdrowia o wakacjach w UE: "Morze Północne zamiast mórz południowych"

Nawiązując do zbliżającego się letniego sezonu urlopowego w Europie, minister zdrowia zaprezentował optymizm. – W obrębie UE poruszanie się nie będzie prawdopodobnie uzależnione od zaszczepienia się. Także mogąc wylegitymować się ważnym testem na koronawirusa będzie można podróżować po Europie – oświadczył w wywiadzie dla dziennika „Rheinische Post”.

On sam planuje spędzić letni urlop w Niemczech. – W tej, miejmy nadzieję, ostatniej fazie pandemii nie planuję żadnych dalekich podróży. Można powiedzieć, że przedkładam Morze Północne nad morza południowe – powiedział.

Przyspieszać szczepienia czy nie

Niemiecka Izba Lekarska tymczasem ostrzega przed przyspieszeniem terminu przyjęcia drugiej dawki szczepionki firmy AstraZeneca, żeby wcześniej uzyskać status osoby w pełni zaszczepionej. – Takie posunięcie należy starannie przemyśleć – podkreślił przewodniczący Izby Klaus Reinhardt w rozmowie z siecią redakcji „Redaktionsnetzwerk Deutschland”.

– Jeśli ktoś posłuży się argumentem, że ludzie będą mogli w ten sposób wcześniej skorzystać z różnych ułatwień, uważam to za wątpliwe – zaznaczył. Badania wykazały bowiem, że większy odstęp między dwiema dawkami szczepionki może mieć pozytywny wpływ na jej skuteczność. Tego samego zdania jest także ekspert partii SPD ds. zdrowia Karl Lauterbach.

Jesteśmy dobrze przygotowani

– Niemcy są dobrze przygotowane na obronę przed kolejnymi mutacjami koronawirusa i znajdują się obecnie w pierwszej piątce na świecie pod względem ich sekwencjonowania – powiedział minister Spahn. – W ramach umów zawartych przez UE zapewniliśmy sobie także szczepionki dopasowane do jego nowych odmian – podkreślił.

Zdaniem specjalistów od szczepionek typu mRNA, opracowanie preparatów skutecznych przeciwko nowym mutacjom koronawirusa zajmuje obecnie od sześciu do ośmiu tygodni, a ich dopuszczenie do stosowania jest możliwe w okresie do dwóch miesięcy.

Szczepionki wszędzie i dla wszystkich

Tymczasem w Niemczech nasila się żądanie szybszego udostępnienia pierwszej dawki szczepionki wszystkim chętnym. – Mobilne zespoły szczepień powinny udawać się z ofertą do społecznych punktów zapalnych i informować o tym cyfrowo, o ile tylko zezwala na to ustawa o ochronie danych – powiedział współprzewodniczący partii Zielonych Robert Habeck w wywiadzie dla dzienników wydawanych przez grupę medialną „Funke”.

– Ludzie mogliby otrzymać SMS następującej treści: jutro od 9:00 nasz ambulans szczepieniowy stoi przed sklepem sieci Aldi i od rana do wieczora będą tam szczepieni wszyscy chętni. To przecież powinno być możliwe – rozważał Habeck. – Gdy zostaną dopuszczone szczepionki dla dzieci i młodzieży, można będzie je podawać w szkołach, a przy okazji także rodzicom. Musimy po prostu zdobyć się na więcej odwagi i pomysłowości – dodał współprzewodniczący Zielonych. Odejście od zasady ustalonej z góry kolejności szczepień dla różnych grup wiekowych i zawodowych nie może jednak, jego zdaniem, oznaczać, że teraz każdy musi się na własną rękę starać o zaszczepienie.

Wzmożona uwaga w trudnych dzielnicach

Niemiecki Związek Miast i Gmin zapewnił, że podczas akcji szczepień władze komunalne będą zwracały wzmożoną uwagę na mieszkańców uboższych dzielnic. – We wszystkich dużych miastach obowiązują odpowiednie zalecenia w tej sprawie – powiedział jego przewodniczący Helmut Dedy w rozmowie z siecią redakcji „Redaktionsnetzwerk Deutschland”.

– Władze miejskie troszczą się o dotarcie do określonych grup mieszkańców, do których trudniej jest dotrzeć zwykłymi kanałami komunikowania się. Naszym celem jest uzyskanie akceptacji ze strony kolejnych grup ludności oczekujących w kolejce na zaszczepienie się – podkreślił Helmut Dedy.

