Minister sprawiedliwości Węgier: KE jak biuro polityczne

„Nie atakujemy Junckera jako osoby, lecz złe decyzje przywódców Komisji Europejskiej. W minionych latach stwierdziliśmy, że Komisja postępuje jak biuro polityczne” – powiedział Trocsanyi odnosząc się do zarzutu, że prowadząc akcję plakatową przeciwko szefowi KE Jean-Claude'owi Junckerowi świadomie prowokuje Europejską Partię Ludową, do której należy także węgierski Fidesz.

„Uważamy, że europejskie traktaty są jednoznaczne. To Rada Europejska, w której zasiadają głowy państw i szefowie narodowych rządów, wyznacza polityczny kierunek. Dziś spada jednak znaczenie Rady Europejskiej. Zadaniem Komisji jest natomiast dotrzymywanie ducha traktatów i działanie w kierunku wyznaczonym przez Radę. Zamiast tego, widzimy, że wpływy Rady kurczą się i że Komisja chce wyznaczać polityczny kierunek” – wyjaśnił minister.

Trocsanyi wyraził nadzieję, że Fidesz pozostanie w EPL. Powiedział, że jego partia nie dysponuje planem B na wypadek, gdyby została wykluczona. „Wierzę w to, że pozostaniemy jedną rodziną. Byłoby przykro, gdyby doszło do rozwodu”. Kilkanaście partii należących do EPL domaga się wykluczenia Fideszu. Decyzja ma zapaść 20 marca.Bruksela uświadamia Węgrów. „Nie ma żadnego spisku”

Szef węgierskiego resortu sprawiedliwości odrzucił oskarżenia o naruszenia praworządności. „Jestem ministrem sprawiedliwości od 2014 roku. Zawsze respektowałem niezależność sądów, ponieważ są one najwyższym dobrem w państwie prawa” – zaznaczył. „Mam czyste sumienie” – dodał.

Trocsanyi jest kandydatem Węgier na stanowisko komisarza w Komisji Europejskiej.