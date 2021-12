Minister sprawiedliwości RFN: KE postępuje właściwie wobec Polski

– Myślę, że Komisja Europejska podjęła właściwe kroki i ma pełne poparcie także ze strony nowego rządu w Niemczech – powiedział niemiecki minister sprawiedliwości Marco Buschmann w piątek (10.12.2021) na marginesie spotkania ze swoimi unijnymi odpowiednikami w Brukseli.

– Europejskie wartości podstawowe – jak zaznaczył – muszą obowiązywać wszędzie. – Należą do nich rządy prawa. Komisja Europejska ma za zadanie egzekwować te wartości wszędzie.

Spór między Komisją Europejską a rządem w Warszawie trwa od kilku lat. Bruksela zarzuca Polsce podważanie niezawisłości sędziów.

Konflikt ostatnio przybrał na sile, ponieważ polski Trybunał Konstytucyjny orzekł w październiku, że część unijnego prawa jest niezgodna z polską konstytucją. Jest to postrzegane jako wysoce problematyczne przez Komisję Europejską i kilka innych państw, ponieważ może to dać rządowi w Warszawie pretekst do ignorowania orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które mu się nie spodobają.

Szefowa Komisji Europejskiej ogłosiła wówczas, że zablokuje miliardową pomoc w ramach koronakryzysowego Funduszu Odbudowy dla Polski do czasu, aż kraj nie cofnie niektórych reform sądownictwa. Ursula von der Leyen zagroziła również wszczęciem przeciwko Warszawie dalszych postępowań w sprawie naruszenia przepisów.

(DPA/jak)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>