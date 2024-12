Minister obrony Niemiec: Niemcy muszą się angażować w Syrii

Po upadku reżimu Asada w Syrii Niemcy muszą bardziej zaangażować się w regionie – zaznacza minister obrony Niemiec Boris Pistorius. „Nie wolno nam się pod żadnym pozorem wycofywać” – powiedział Pistorius w środę (11.12.2024) wieczorem w wywiadzie dla telewizji ARD.

Nie tylko obserwatorzy

Minister przebywa z wizytą w sąsiadującym z Syrią Iraku i Jordanii. „Po upadku Asada w Syrii nie jest jasne, w jakim kierunku rozwinie się region, w jakim kierunku rozwinie się Syria” – powiedział.

„Europa, Niemcy nie mogą i nie powinny pozwolić sobie na bycie tutaj tylko obserwatorem. Ten region jest zbyt ważny” – dodał.

Dla Niemiec może to „oznaczać również współpracę z nowymi władzami Syrii, jeśli wykorzystają one teraz okazję i szybko zaprowadzą spokój, na którym można potem budować i współpracować z nową Syrią” – powiedział Boris Pistorius w Bagdadzie.

Ważna stabilizacja w regionie

W stolicy Iraku szef niemieckiego resortu obrony rozmawiał wcześniej z członkami rządu o sytuacji w Syrii i regionie. Odnosząc się do islamistycznych bojówek HTS, które obaliły reżim Asada, Pistorius powiedział: „Musimy dać im szansę na zrobienie tego, co jest teraz ważne, a jednocześnie być gotowi wraz z innymi europejskimi partnerami, aby przyczynić się do stabilizacji regionu w interesie bezpieczeństwa i zapobiegania ponownego wzmocnienia tzw. Państwa Islamskiego albo jego bojowników".

